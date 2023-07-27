​​​​​​​سوريا باتت ساحة مشحونة للمنافسة العسكرية الأميركية الروسية

تناولت الصحف العالمية الصادرة اليوم المشاحنات الروسي الأميركي في سوريا والرفض الأميركي لبيع طائرات لتركيا وتأثيرت ارتفاع حرارة المحيطات الكارثية.

هجوم روسي على طائرة أمريكية بدون طيار يثير مخاوف من التصعيد في سوريا

بينما ينصب اهتمام العالم على الغزو الروسي لأوكرانيا، فإن الهجمات الروسية الجديدة ضد الطائرات الأميركية بدون طيار جعلت من سوريا ساحة مشحونة للمنافسة العسكرية بين موسكو وواشنطن، بحسب تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال الأميركية.

ونقلت الصحيفة عن الجنرال المتقاعد في مشاة البحرية فرانك ماكنزي، الذي ترأس من 2019 إلى 2022 القيادة المركزية الأميركية، إن استراتيجية موسكو تتمثل في محاولة صد القوات الأمريكية من سوريا في وقت تكون البصمة العسكرية الأميركية في الشرق متواضع جداً.

السيناتور الأميركي بوب مينينديز: مازال لدينا مخاوف بخصوص بيع طائرات لتركيا

وقال الرئيس الديمقراطي للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ بوب مينينديز لوكالة رويترز إنه لا يزال لديه مخاوف بشأن بيع طائرات مقاتلة من طراز إف -16 لتركيا، وإنه لم يغير رأيه بخصوص بيع الطائرات، مضيفاً بأنه "ليس هناك من جديد، نواصل إثارة مخاوفنا".

خلال عملية المراجعة غير الرسمية لمبيعات الأسلحة الرئيسية، يمكن لقادة لجنتي العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ ولجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب "تعليق" الصفقات، وإيقافها بشأن قضايا تشمل مخاوف حقوق الإنسان.

ارتفاع حرارة المحيطات تنذر بكوراث مستقبلية

وتناولت صحيفة غارديان البريطانية بدورها قلق العلماء من ارتفاع درجة الحرارة في المحيطات وتحذيرهم من كوراث طبيعية تتسبب فيها هذه الظاهرة مستقبلاً.

وتقول الصحيفة إن ما كان يتوقعه العلماء منذ زمن طويل يحدث الآن تماماً. فأنظمة المناخ على الأرض أصبحت مضطربة ومدمرة أكثر فأكثر، بسبب كمية ثاني أوكسيد الكربون والغازات الأخرى في الجو.

بالإضافة إلى موجات الحر الشديدة في النصف الشمالي من الكرة الأرضة وما سببته من حرائق مدمرة، انتبه العلماء خلال الأشهر الأخيرة إلى ارتفاع درجة الحرارة في عرض البحار، وهو ما جعلهم يحذرون من وقوع كوراث طبيعية غير معلومة في المستقبل.

وترى الصحيفة أن ارتفاع درجة حرارة البحار تشكل خطراً على الإنسان وعلى الحياة البحرية أيضاً. فذوبان الجليد يؤدي إلى ارتفاع مستويات مياه البحار، ويخفض مستويات الأوكسجين، فيؤدي إلى نفوق الأسماك.

وهناك مؤشرات، حسب الصحيفة، إلى الضغط الذي يسببه ارتفاع درجة حرارة الأرض على الطبيعة. فقدرة الأرض على ضمان استقرار حجم الطاقة الداخلة والخارجة من الكوكوب وصلت إلى حدودها.

(م ش)