​​​​​​​صورة مسربة من كري سبي المحتلة تظهر وحشية المرتزقة بحق المختطفين في السجون

تستمر جرائم الاحتلال التركي ومرتزقته بحق مَن تبقى في مقاطعة كري سبي/ تل أبيض المحتلة، من اختطافات وإخفاء قسري بقصد ابتزاز ذويهم بمبالغ مالية.

حيث أظهرت صورة سربها أحد أقارب محمد عبد العزيز المشهور الذي أفرج عنه بعد دفع ذويه ٣ آلاف دولار أميركي للمجموعة المرتزقة التي قامت باختطافه، آثار التعذيب الوحشي الذي تعرض له في سجون المرتزقة فترة اختطافه.

هذا واختطف محمد المشهور في شهر كانون الأول في العام المنصرم على يد مرتزقة يتبعون للمرتزق "أبو مشعل السفراني".

ونشرت وكالتنا قبل أيام صورة التقطت من ساحة سجن الشرطة العسكرية في كري سبي المحتلة، تظهر أحد المختطفين وعليه آثار تعذيب وحشي من قبل السجانين الذين يشرف عليهم المرتزق "أحمد الخلف".

(ت ك/ج)

ANHA