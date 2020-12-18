​​​​​​​صور تكشف بناء طهران لمنشآت نووية تحت الأرض

وبحسب صور الأقمار الصناعية التي حصلت عليها وكالة "أسوشيتد برس" اليوم الجمعة، من شركة "ماكسار تكنولوجيز"، إنّ البناء يجري داخل منشأتها النووية تحت الأرض في منشأة فوردو في الركن الشمالي الغربي من الموقع، وبالقرب من مدينة قم على بعد حوالي 90 كيلومترًا جنوب غرب طهران.

وقالت الوكالة: إنّ "الغرض من البناء لا يزال غير واضح، فمن المحتمل أن يثير أي عمل في فوردو قلقًا جديدًا في الأيام الأخيرة لإدارة ترامب قبل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن".

وأضافت الوكالة إنّ إيران لم تعترف علانية بأيّة أبنية جديدة في منشأة فوردو، التي جاء اكتشافها من قبل الغرب في عام 2009 في جولة سابقة، قبل أن تُبرم القوى العالمية الاتفاق النووي لعام 2015 مع طهران.

وتبني إيران منشأتها النووية في نطنز بعد انفجار غامض في تموز/يوليو الماضي، وصفته طهران بأنّه "هجوم تخريبي".

إلى هذا قال الخبير في مركز جيمس مارتن لدراسات منع الانتشار في معهد ميدلبري للدراسات الدولية، والذي يدرس إيران: "إنّ أي تغييرات في هذا الموقع ستتم مراقبته بعناية، باعتبارها علامة على توجه البرنامج النووي الإيراني".

وتظهر صورة القمر الصناعي في 11كانون الأول/ديسمبر، ما يبدو أنه أساس محفور لمبنى به عشرات الأعمدة، ويمكن استخدام هذه الأعمدة في البناء لدعم المباني في مناطق الزلزال.

(د أ)ٍ