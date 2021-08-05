​​​​​​​صور أردوغان تحت الأقدام في سرت الليبية اعتراضاً على إهانة حفتر

وفي تطورات لافتة وسريعة بين أنصار المشير خليفة حفتر في ليبيا، والميليشيات المؤيدة للتدخل التركي في ليبيا حصلت مناوشات بين الطرفين في مدينة سرت الليبية الليلة الماضية.

وبعد قرار لجنة 5+5بفتح الطريق الرابط بين سرت مصراته قامت مجموعة خارجة عن القانون تابعة لمليشيات مصراته بوضع صورة حفتر علي الطريق وإجبار المارة بالعبور عليها مما جعل الشارع في المنطقة الشرقية يخرج في مناطق عدة وبأعداد كبيرة جداً من طبرق إلى البيضاء إلى درنة إلى بنغازي إلى سرت ووضع صور المعتوه أردوغان والمدعو المشري وعلم تركيا على الطرقات وفي براميل القمامة للمرور عليها.

وبحسب منظمي التظاهرات شهدت مدينة سرت خروج كبير للمواطنين يقدر بـ 1500، وتوالي الدعس على صور أردوغان وأعلام تركيا وأعوانهم مثل المشري والسويحلي.

(أ ع)