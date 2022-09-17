​​​​​​​سونا: الجيش يوافق على ترك اختيار رئيسي السيادة والوزراء للمدنيين

ونقلت وكالة السودان للأنباء (سونا) عن نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، قوله إنه اتفق مع رئيس المجلس، عبد الفتاح البرهان، على ترك اختيار رئيسي مجلسي السيادة والوزراء للمدنيين.

وجدد كل من البرهان ودقلو في بيان مشترك لهما على "التزامهما الصارم بخروج المؤسسة العسكرية من المشهد السياسي، والانصراف تماماً لمهامّها المنصوص عليها في الدستور والقانون".

وشددا على أنهما أقرا بشكل قاطع بأن يتولى المدنيون اختيار رئيسي مجلسي السيادة والوزراء من المدنيين.

وأعرب البيان عن "التطلع لتوافق قوى الثورة على تشكيل حكومة مدنية بالكامل، لاستكمال مهام الفترة الانتقالية، بما يؤسس لتحول ديمقراطي حقيقي".

وفي 4 تموز/ يوليو الماضي، أعلن البرهان عدم مشاركة المؤسسة العسكرية في الحوار الوطني برعاية "الآلية الثلاثية".

وقال إن انسحاب الجيش من الحوار يأتي "لإفساح المجال للقوى السياسية والثورية والمكونات الوطنية لتشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة تتولى إكمال مطلوبات الفترة الانتقالية".

ولا تزال البلاد، التي تعد واحدة من أفقر دول العالم، غارقة منذ 25 تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي (2021) في ركود سياسي واقتصادي، بعد أن فرض الجيش إجراءات استثنائية وحلت الحكومة السابقة، على الرغم من كافة مساعي الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي من أجل إطلاق جلسات حوار تفضي إلى حل.

(د ع)