​​​​​​​سوليفان يبحث مع نظيره الإسرائيلي النووي الإيراني

استضاف مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، جيك سوليفان، نظيره الإسرائيلي تساحي هنجبي، وناقشا سبل منع إيران من امتلاك سلاح نووي.

ووفق بيان لـ "البيت الأبيض"، فقد ناقش الجانبان "سبل تعزيز التعاون لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي وسبل مواجهة التهديدات

التي تشكلها إيران ووكلائها، وذلك متابعة لاجتماع المجموعة الاستشارية الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وإسرائيل في آذار/ مارس".

وأعاد سوليفان التأكيد على "هدف الإدارة الأميركية المتمثل بتعزيز أمن إسرائيل وتكاملها الإقليمي في مختلف أنحاء الشرق الأوسط".

يأتي ذلك بعد أيام من تأكيد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن بلاده أجرت محادثات غير رسمية مع الولايات المتحدة بشأن برنامجها النووي عبر وسطاء، مضيفاً في مقابلة مع صحيفة "لو فيغارو" أن بلاده أجرت مناقشات طويلة في فيينا.

إلى ذلك، أكد أن "هناك دائماً رسائل ومقترحات غير رسمية يتم تبادلها بيننا وبين الأميركيين عبر وسطاء في المنطقة وحتى بمساعدة أوروبيين".

(د ع)