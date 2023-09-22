​​​​​​​سول تجري محادثات رفيعة لعقد قمة مع طوكيو وبكين

تجري كوريا الجنوبية محادثات رفيعة المستوى لعقد قمة ثلاثية مع كل من اليابان والصين، بعد أسابيع من قمة كامب ديفيد التي جمعت كلاً من واشنطن وسول وطوكيو.

وقال سفير كوريا الجنوبية لدى اليابان يون دوكمين في مقابلة مع وكالة "بلومبرغ" الأميركية، إن هذه "القمة الثلاثية مقرر عقدها هذا العام"، مؤكداً أنها "لن تؤثر على العلاقات مع الولايات المتحدة".

وأضاف أن "النقاشات بخصوص هذه القمة تسير على نحو جيد"، مرجحاً أن تكون قمة كامب ديفيد هي من دفعت بالصين إلى التواصل مع جيرانها.

واستبعد أن تضر هذه القمة المرتقبة بالعلاقات مع واشنطن، بعد القمة التاريخية التي جمعت كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة.

ومن المقرر أن يلتقي مسؤولون رفيعو المستوى من الدول الآسيوية الثلاث، في سول في 26 أيلول، وفق الوكالة.

القمة التي أجراها الرئيس الأميركي جو بايدن آب الماضي، في المنتجع الرئاسي في كامب ديفيد مع زعيمي كوريا الجنوبية واليابان، أثارت غضب بكين إلى حد أنها وصفتها بـ "محاولة متعمدة لزرع الفتنة بين الجيران الآسيويين".

وقال سفير كوريا الجنوبية لدى طوكيو، إنه "من المقرر توسيع نطاق التعاون الأمني مع اليابان والولايات المتحدة"، حيث تواجه هذه الدول "تهديدات نووية من دول مثل كوريا الشمالية".

(م ش)