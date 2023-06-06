قال رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، خلال خطاب ألقاه الثلاثاء، في مقبرة سول الوطنية، "لقد تبنيت بالاشتراك مع بايدن إعلان واشنطن في نيسان، والذي يعزز بدرجة كبيرة تنفيذ الردع الموسع للأصول النووية الأميركية"، مضيفاً: "تمت ترقية التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الآن إلى تحالف يقوم على القوة النووية".

وأشار رئيس كوريا الجنوبية حسب ما نقلت وكالة يونهاب إلى أن "كوريا الشمالية تعمل على تطوير قدراتها النووية والصاروخية، وقننت استخدام الأسلحة النووية".

كلام يون يأتي في إشارة إلى إعلان واشنطن الذي تم تبنيه في قمته مع بايدن في واشنطن في نيسان، والذي تضمن إجراءات لتعزيز التزام الولايات المتحدة بـ "الردع الموسع" للدفاع عن كوريا الجنوبية بكل ما لديها من القدرات العسكرية، بما في ذلك الأسلحة النووية.

وكان الرئيس الكوري الجنوبي ألمح في وقت سابق إلى إمكانية مشاركة اليابان في "إعلان واشنطن"، لتوسيع الإجراءات الهادفة إلى تعزيز الردع الموسع بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

من جهتها، اتهمت كوريا الشمالية في وقت سابق جارتها الجنوبية والولايات المتحدة واليابان بتدشين "تحالف" نووي ضدها.

(د ع)