​​​​​​​صواريخ إسرائيلية تستهدف ريفي طرطوس وحماة

أفاد مصدر عسكري حسب ما نقلت وكالة تابعة لحكومة دمشق، أنه "حوالي الساعة 7:15 من صباح اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال لبنان؛ مستهدفاً بعض النقاط في ريفي طرطوس وحماة".

وبيّن المصدر أن "وسائط دفاعنا الجوي تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها".

وقال المصدر "العدوان أدى إلى إصابة ثلاثة عسكريين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".

ويعد هذا الاستهداف الخامس خلال عام 2023.

وكانت إسرائيل قد استهدفت مطار حلب الدولي الإثنين الفائت، بصواريخ عدة؛ أدت لأضرار مادية فادحة أفضت لخروج المطار عن الخدمة.

(د ع)