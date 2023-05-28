​​​​​​​صوامع الحسكة تفتح أبوابها لاستقبال محصول القمح

توافدت العشرات من الآليات المحملة بمحصول القمح إلى مركز الاستلام (الصوامع) في حي تل حجر بمدينة الحسكة في اليوم الأول من افتتاحه، لتوريد المحصول.

وكانت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا قد حددت في 9 أيار الجاري سعر شراء محصول القمح من المزارعين والفلاحين في المنطقة، بمبلغ 43 سنتاً للكيلو الواحد.

وتعتمد آلية استلام المحصول، وفق شهادة منشأ من مديرية الزراعة والري التابعة لمنطقة المزارع، ومن ثم يتوجه المزارع إلى المراكز المخصصة للاستلام الحبوب، لتسليم محصوله، من خلال قطع بطاقة الدور والدخولية، وليتوجه بعده إلى القبان لتحديد وزن الكمية، وأخذ العينة الأولية وتحليلها من قبل خبراء مراكز الاستلام.

وفي السياق، أشار رئيس مركز استلام الحبوب في حي تل حجر بمدينة الحسكة، فواز الهاجري، إلى أن توريد الفلاحين والمزارعين لمحصولهم في اليوم الأول، جيد، قال، "يسير العمل على تنظيم دخول الآليات دون أن يواجه أي عوائق".

وتتسع صوامع الحبوب في تل حجر، لنحو 120 ألف طن، فيما جهز في الوقت الحالي لاستقبال 80 ألف طن بحسب رئيس المركز.

من جانبه عبّر المزارع، فهيم محمد المنتي، عن فرحته لوفرة محصوله هذا العام، وشكر الإدارة الذاتية على الدعم بالمحروقات والبذار.

وعن آلية استلام المحصول من المزارعين، بين فهيم، أن عمليات التسليم جرت بشكل منتظم دون أي عراقيل.

كما قال المزارع، عبيد محي الدين، إن الموسم الزراعي هذا العام أوفر من العام الماضي، نتيجة الهطولات المطرية الجيدة، واتخاذ الإدارة الذاتية الإجراءات الاحترازية للحفاظ على المحاصيل من الحرائق.

وكانت هيئة الزراعة والري في شمال وشرق سوريا، قد جهزت 28 مركزاً في مناطق شمال وشرق سوريا لاستقبال محصول القمح من المزارعين، مجهزة لاستيعاب 850 ألف طن من المحاصيل.

وشكّلت الإدارة الذاتية لإقليم الجزيرة لجنة طوارئ، بعد اجتماعها في الـ 26 نيسان المنصرم، على مستوى الإقليم، لاتخاذ التدابير الاحترازية لضمان سلامة الموسم الزراعي.

(م ح)

ANHA