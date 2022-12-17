​​​​​​​ستولتنبرغ: الصراع في أوكرانيا سينتهي على طاولة المفاوضات

قال ستولتنبرغ في مقابلة مع وكالة الأنباء الفرنسية: "يجب ألا نقلل من شأن روسيا، فهي تخطط لعملية عسكرية طويلة، يجب أن نفهم أن الرئيس بوتين مستعد لشن هجمات جديدة".

ويعتقد ستولتنبرغ أن الأزمة الأوكرانية "ستنتهي على طاولة المفاوضات"، وأن أي حل يجب أن يضمن "انتصار أوكرانيا كدولة مستقلة ذات سيادة".

وصرح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، بأنه سمع دعوات لإجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكنه لا يرى أي جدوى منها.

وأضاف زيلينسكي في مقابلة مع قناة "إل سي إي" الفرنسية: "أعلم أن البعض يقترح أن نجلس على طاولة المفاوضات مع بوتين، لكنني لا أعرف ما يجب أن نناقشه، يريد سلاماً يتوافق مع رؤيته للأمور، لكن رؤيتنا تختلف تماماً".

وأعرب زيلينسكي عن شكوكه بشأن مبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للتوسط في حوار مع روسيا، وأضاف: "لا أعتقد أن محادثات ماكرون مع بوتين ستؤدي إلى نتائج".

(م ش)