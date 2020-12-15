​​​​​​​ستار إف إم.. ثلاثة سنوات من العمل لنقل واقع وصوت المرأة في الشمال السوري

تأسس راديو ستار إف إم في الخامس عشر من كانون الثاني/ديسمبر عام 2017، في ناحية تربه سبيه بمقاطعة قامشلو كأول إذاعة للمرأة في شمال وشرق سوريا.

بدأ عمل الإذاعة بمجموعة صغيرة من الإعلاميات بلغ عددهن (4)، وفيما بعد ازداد عدد العضوات ليرتفع في السنوات الأخيرة إلى أكثر من 20 عضوة.

وتقدّم ستار برامجها بثلاث لغات أساسية في المنطقة وهي (الكردية والعربية والسريانية)، على مستوى شمال شرق سوريا.

إحدى مؤسِسات إذاعة ستار إف إم الإعلامية، ليلاف حسن، قالت إن ستار إذاعة مجتمعية تهدف إلى تمكين المرأة للتعبير عن القضايا المتعلقة بتطلعاتها، واحتياجاتها العامة وإظهار مواهبها، وإيصال صوتها إلى الرأي العام.

وكانت ستار تبث في البداية 3 برامج، ثم ارتفع عدد برامجها إلى 23 برنامجًا منوعًا منها "الحوارية، وبرنامج ضيعتنا، والمرأة والحياة، ومساء الخير، والصحة، والمرأة الشابة، وروجفا جن، وبرنامج علم المرأة "جينولوجي"، ومسابقات الأطفال، والثقافة والفن، ومكتسبات الثورة، وتاريخ كردستان".

علاوة على ذلك، فإن ستار تعّد تقارير خاصة ولقاءات سياسة واجتماعية، بالإضافة إلى تقديم بث موجز الأخبار 6 مرات في اليوم، وبثلاث لغات.

وتضيف ليلاف حسن استطاعت المرأة، خلال ثورة روج آفا، إثبات ذاتها والتحرر من الذهنية السلطوية ومن العادات والتقاليد المجتمعية، ومن خلال إذاعة ستار استطاعت استقطاب شريحة واسعة من المجتمع، حيث أصبحت أحد المنابر الإعلامية والطليعية.

ليلاف أشارت إلى أنهن في بادئ الأمر واجهن صعوبات عدة، وقالت "عمل الإعلام يتطلب جهدًا كبيرًا، لذلك واجهتنا صعوبات من ناحية عدم تجاوب الأهالي معنا أثناء إعداد التقارير".

وعن محتويات البث أوضحت ليلاف: استطاعت ستار تطوير محتواها بما يتناسب مع رغبات وتطلعات المستمعات النساء، خلال سنوات العمل، بالاجتهاد والتغيير والتحديث، وتمكنت من حجز مكان مرموق ومتقدم من قائمة اهتمامات مستمعي الإذاعة".

ليلاف حسن نوّهت إلى أن المستمعين هم، غالبًا، من يطرحون برامج لبثها في الإذاعة، وهذا يدل على أن الإذاعة وصلت إلى مرحلة مهمة ومحط آمال النساء.

'الروح التعاونية سبب في تطوير الإذاعة'

وتحمل ستار إف إم أيضًا هموم المجتمع والنساء تحديدًا والعنف الذي يمارس ضدها عبر برامج حوارية، تساهم في الوصول إلى حلول للخلافات الحياتية.

المراسلة دلال جميل التي تعمل في الإذاعة منذ عامين أوضحت أن الإذاعة فرصة ثمينة لإيصال صوت الشباب والمرأة وإبراز طاقاتهم وإبداعاتهم.

ونوّهت "كنت أطمح إلى العمل في مجال الإعلام منذ الطفولة، وتمكنت بفضل ثورة 19 تموز ثورة روج آفا التي عرفت بثورة المرأة ومن خلال راديو ستار من تحقيق طموحي".

ميديا سليمان مقدمة برامج ومراسلة في ستار إف إم، تعمل في الإذاعة منذ عامين ونصف العام، أوضحت أن "ستار إف إم تتميز بروح التعاون والمحبة بين العاملات فيها، وكل واحدة منهن تتقن مجالات الإذاعة، وفي حال غابت إحداهن تحل الأخرى محلها، وهذه الروح كانت سببًا في تطوير الإذاعة والاستمرار بعملها بالنجاح".

في ختام الحديث، قالت ميديا سليمان "من خلال إذاعة ستار إف إم نسعى إلى إيصال صوت المرأة إلى الرأي العام سواء من الناحية السياسية أو الاجتماعية، أو الاقتصادية، أو الثقافية، أو الدبلوماسية، وإظهار نواحي المعاناة أيضًا وتقديم الحلول".

(س و)

ANHA