​​​​​​​سريلانكا.. رئيس البرلمان يعلن قبول استقالة الرئيس غوتابايا راجاباكسا

أعلن رئيس البرلمان السريلانكي ماهيندا يابا أبيواردانا، الجمعة، عن قبول استقالة الرئيس غوتابايا راجاباكسا بعد فراره إلى الخارج إثر اقتحام متظاهرين مقر إقامته الأسبوع الماضي.

وفي السياق، قال أبيواردانا للصحفيين إن "غوتابايا استقال بشكل قانوني". وأضاف: "قبلت الاستقالة".

وكان الرئيس السريلانكي قد أرسل الخميس خطاب استقالته من سنغافورة.

وبموجب دستور سريلانكا، سيصبح رئيس الوزراء رانيل ويكرمسينغه الذي يطالب المحتجون أيضاً برحيله، تلقائياً رئيساً بالوكالة حتى يتمكن البرلمان من انتخاب نائب ليتولى الرئاسة طوال الفترة المتبقية من ولاية راجاباكسا.

كما قال أبيواردانا للصحفيين في مقر إقامته إن المجلس التشريعي سيُدعى إلى الاجتماع السبت. وأضاف "آمل أن تستكمل عملية انتخاب رئيس جديد في غضون سبعة أيام". وأكد رئيس البرلمان: "أتمنى تعاون جميع المعنيين لاستكمال المتطلبات الدستورية".

وفرّ الرئيس السبت، من مقر إقامته الذي هاجمه متظاهرون اتهموا راجابكسا بالإدارة السيئة في وقت تمر البلاد بأخطر أزمة اقتصادية في تاريخها. وتمكّن من السفر الأربعاء، إلى المالديف حيث استقل طائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية الخميس متوجهاً إلى سنغافورة.

(د ع)