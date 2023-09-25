​​​​​​​صرف أكثر من 46 ألف فاتورة قمح للمزارعين واستمرار الصرف بمراكز الجزيرة ودير الزور

استلمت مراكز استلام القمح التابعة لهيئة الزراعة والري في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في الموسم الزراعي المنصرم، أكثر من مليون و9 آلاف طن من القمح، بسعر 43 سنت أميركي للكيلو غرام الواحد، أي ما يعادل 430 دولار أمريكي للطن الواحد.

وفي شهر حزيران 2023، بدأت 8 مراكز تتبع لمكتب النقد والمدفوعات المركزي، بصرف قيمة فواتير محصول القمح الذي سوّقه المزارعون لمراكز الإدارة الذاتية.

وتتوزع المراكز الـ 8 في "مدن قامشلو والحسكة وناحية ديرك في إقليم الجزيرة، إضافة لمراكز في الرقة والطبقة ومنبج وكوباني ودير الزور".

في حين بدأت شركة التطوير الزراعي في مقاطعة الشهباء، بصرف فواتير القمح منذ بداية شهر أيلول الجاري.

وبحسب مدير العمليات المصرفية في مكتب النقد والمدفوعات المركزي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، ماجد العلي، وفق ما صرح به لموقع الإدارة الذاتية، أنهم فرغوا من صرف فواتير مزارعي الرقة والطبقة ومنبج وإقليم الفرات.

مشيراً إلى أن عدد الفواتير بلغ نحو 46 ألف و350 فاتورة، وسط استمرار صرف فواتير قمح مزارعي دير الزور والجزيرة.

هذا، وتسلّم المراكز قيمة فواتير القمح للمزراعين بعملة الدولار الأمريكي، وفق السعر الذي حددته الإدارة الذاتية.

(سـ)