​​​​​​​سردار سعدي: نجاح مؤتمر التضامن والتعاون مع جامعات شمال وشرق سوريا

عقد مركز التضامن والتعاون مع جامعات شمال وشرق سوريا أولى مؤتمراته في 17 من آذار الجاري تحت عنوان "إعادة التفكير بشأن الجامعات في ظل ثورة روج آفا" وقد شارك في المؤتمر عدداً من الأكاديميين، المثقفين، الطلبة الكرد والفرنسيين والأجانب.

تحدّث عضو الهيئة الإدارية لمركز التضامن والتعاون مع جامعات شمال وشرق سوريا، سردار سعدي، عن المؤتمر، وأوضح أنهم أرادوا التعريف بالمركز من خلال عقد هذا المؤتمر، وأضاف: "عُقد المؤتمر في باريس، وقد دار النقاش في المؤتمر حول جامعات روج آفا ودور الجامعات في ثورة روج آفا".

وقال سردار سعدي: "لقد حضر المؤتمر حوالي 70 أكاديمياً، مثقفاً وبروفيسوراً، بالإضافة إلى خمسين شخصاً قد انضموا إليه افتراضياً عبر شبكات الانترنت. وبهذا أصبح العدد الإجمالي (120) شخصاً وهذا بحدّ ذاته يعدّ نجاحاً بالنسبة لنا".

المشاركون في المؤتمر

أشار سردار سعدي إلى أنّ المؤتمر قد انقسم إلى ثلاث محاور وتابع قائلاً: "في المحور الأول تحدّث البروفيسور إيريك فاسَّان والبروفيسور شاهرزاد مجاب وروهان مصطفى".

وبخصوص المحور الثانية ذكر سردار سعدي أنّهم تناقشوا حول تجارب الجامعات، وتحدّث فيه الرئيس المشترك لجامعة روج آفا الدكتور عبد الإله مصطفى، الرئيسة المشتركة لجامعة كوباني شيرين مسلم، والرئيس المشترك لجامعة الشرق حسن العيسى. كما تحدّث أيضاً ممثلو ’مؤسسة دانييل ميتران‘ وجامعة بريمن الألمانية، كما تم مناقشة الأعمال المستقبلية.

كما ذكر سردار سعدي أنّ البروفيسور حامد بوز أرسلان قد تحدّث في المحور الأخير من المؤتمر حول وضع جامعات العالم، الحرية ودور الأكاديميين.

"كان المؤتمر ناجحاً"

وأشار سردار سعدي إلى أنّ المشاركين قد أعربوا عقب المؤتمر عن رغبتهم بدعم جامعات شمال وشرق سوريا، وتابع قائلاً: "لقد اُختتم المؤتمر بنجاح".

وعلّق سردار سعدي على زيارتهم لجامعات شمال وشرق سوريا قائلاً: "لدينا خطةٌ لزيارة جامعات شمال وشرق سوريا، لكن المشكلة الأساسية هي أنّ هناك صعوباتٌ كثيرةٌ من قبل باشور".

يشار إلى مركز التضامن والتعاون مع جامعات شمال وشرق سوريا، كان قد تأسس في الأول من شهر تشرين الثاني المنصرم بهدف تقديم الدعم لجامعات شمال وشرق سوريا، تطوير البرامج التعليمية والبحث وزيادة المصادر التعليمية.

(ر)

ANHA