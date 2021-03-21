​​​​​​​صراع روسي إيراني على الثروات النفطية في سوريا

وفي هذا السياق، قالت صحيفة الشرق الأوسط: "تسابقت روسيا وإيران لاستثمار النفط والغاز والثروات الاستراتيجية مثل الفوسفات في مناطق الحكومة، لتعويض تكلفة المساهمة في العمليات العسكرية بعد 2011، والقبض على ورقة تفاوضية في مستقبل سوريا".

وذكرت أن الصراع الخفي احتدم بين روسيا وإيران لنيل "حصة الأسد" من الثروة النفطية في سوريا.

وفي 14 مارس/ آذار الجاري، سيطرت القوات الروسية على حقلين للنفط والغاز في ريف الرقة الجنوبي الغربي، عقب انسحاب مجموعات تابعة لإيران منهما، في إطار التنافس الحاصل بين روسيا وإيران على حقول النفط في سوريا.

وتسيطر القوات الروسية على حقلي التيم والورد في دير الزور، منذ الصيف الماضي، في حين تسيطر المجموعات الإيرانية على حقلي الحسيان والحمار في ريف البوكمال، منذ طرد مرتزقة داعش منها عام 2017.

وفي المقابل، وبحسب مصادر محلية، أبقت روسيا حقلي "الحسيان" و"الحمار" في ريف البوكمال، تحت سيطرة الحرس الثوري الإيراني الذي رفض تسليمهما لها بحجة توقيع عقود استثمار مع حكومة دمشق مدتها 10 سنوات.

(ش ع)