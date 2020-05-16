​​​​​​​صراع مرير بين تركيا والإمارات على مشاريع الطاقة شرقي المتوسط

وقالت شبكة دويتشه فيله الألمانية، إن التنافس بين تركيا والإمارات العربية المتحدة أصبح أكثر مرارة هذا الأسبوع، بعد أن دخلت الإمارات في نزاع حول استكشاف الغاز في شرق البحر الأبيض المتوسط، ويسعى الجانبان إلى إبراز قوتهما في المنطقة.

وردّت تركيا بغضب على بيان مشترك أصدرته الإمارات وفرنسا واليونان وقبرص ومصر في وقت سابق من هذا الأسبوع اتهموا فيه تركيا بانتهاك المياه القبرصية والمجال الجوي اليوناني.

وصرح رئيس برنامج تركيا في معهد الشرق الأوسط الذي يقع مقره في الولايات المتحدة، غونول تول، للشبكة الألمانية، أن التواجد المباشر للإمارات العربية المتحدة في شرق البحر الأبيض المتوسط "يتعلق بالعلاقة المضطربة بين البلدين وكل دولة تبحث فقط عن طرق لمهاجمة الدولة الأخرى".

وتصاعدت التوترات عندما وقّعت تركيا على اتفاق مع فصيل واحد من الجانبين المتحاربين في ليبيا لإقامة حدود بحرية مشتركة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

ولكن في الآونة الأخيرة، أصبح خط الأنابيب المتنافس "غير قابل للحياة" من الناحية الاقتصادية بعد أن هبطت أسعار الطاقة هذا العام، وعلّقت العديد من الشركات المستثمرة مشاريعها الاستكشافية، حسبما قال تول.

وأضاف تول للشبكة "هذا يعني من وجهة نظر الطاقة أن ما تفعله تركيا الآن ليس له معنى، أعتقد أن ما تفعله تركيا هناك وجميع الدول الأخرى بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة، تتعلق بإظهار القوة".

تركيا والإمارات العربية المتحدة طرفان متعارضان في الحرب الأهلية الليبية، إذ تدعم تركيا حكومة الوفاق الوطني التي تتخذ من طرابلس مقراً لها ويرأسها فايز سراج، في حين تدعم الإمارات قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.

وتضمنت الصفقة بين تركيا وحكومة السراج، إلى جانب الشق الاقتصادي، جانباً أمنياً أرسلت بموجبه تركيا معدات عسكرية ومرتزقة دعماً لحكومة الوفاق الوطني، وفي المقابل، أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن أمله في الحصول على دعم دبلوماسي من السراج لتأمين احتياطيات الغاز، ومنعها عن منافسي تركيا.

وأدان البيان المشترك الصادر عن الإمارات ودول أخرى هذا الأسبوع ما أسمته "التدخل العسكري التركي في ليبيا".

وتتغذى العداوة بين تركيا والإمارات بسبب الاختلافات في الأيديولوجية السياسية، حيث أن حزب العدالة والتنمية الحاكم بقيادة أردوغان يدعم الإخوان المسلمين الذين تعدّهم الإمارات تهديداً.

(م ش)