​​​​​​​سقوط طائرة عسكرية إسرائيلية داخل الأجواء اللبنانية

قال الجيش الإسرائيلي، في بيان صادر عنه اليوم، إن إحدى طائراته المسيرة سقطت داخل لبنان أثناء مهمة بالقرب من الحدود، في وقت تشهد فيه المنطقة تعزيزات عسكرية إسرائيلية.

وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي: "قبل قليل، وخلال عملية للجيش الإسرائيلي على الحدود اللبنانية، سقطت طائرة مسيرة تابعة للجيش الإسرائيلي في الأراضي اللبنانية ولا خوف من تسرب المعلومات".

وتشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية توترا كبيرا على خلفية مقتل عنصر من حزب الله اللبناني بنيران إسرائيلية، حيث سبق أن نعى الحزب اللبناني أحد مقاتليه، ويدعى علي كامل محسن، والذي قتل في الغارة الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت موقعا عسكريا قرب مطار دمشق الدولي.

(ي ح)