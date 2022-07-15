​​​​​​​سقوط قذائف صاروخية على محيط نقاط للاحتلال التركي وقصف متبادل على محاور شرق إدلب

وشهد محاور مدينة سراقب شرقي إدلب والأوتوستراد الدولي M4 "حلب – اللاذقية" قصفًا صاروخيًا متبادلًا بين مرتزقة "الفتح المبين" من جهة وقوات حكومة دمشق من جهة أخرى.

وجاء ذلك بالتزامن مع سقوط عدة قذائف صاروخية على محيط نقاط للاحتلال التركي غربي سراقب، دون ورود معلومات عن سقوط قتلى أو جرحى، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

في سياق متصل، اندلعت اشتباكات عنيفة فجر الجمعة بين مرتزقة "الجبهة الوطنية للتحرير" من جهة وقوات حكومة دمشق من جهة أخرى، في محاولة تقدم للأخيرة على محور بلدة معارة النعسان شمال شرقي إدلب، حيث دارت اشتباكات عنيفة بالرشاشات الخفيفة والمتوسطة، ترافقت مع قصف متبادل بقذائف الهاون ومعلومات مؤكدة عن إصابة عدة عناصر من قوات حكومة دمشق.

وأمس الخميس قصفت قوات حكومة دمشق بالمدفعية والرشاشات الثقيلة، مناطق في بلدة معارة النعسان بريف إدلب قرب الحدود الإدارية مع حلب، وأطراف مدينة دارة عزة ومواقع أخرى في ريف حلب الغربي.

وتشهد محاور ريف حلب الغربي تصعيداً عسكرياً، وعمليات تسلل لكل من مرتزقة الاحتلال التركي وقوات حكومة دمشق لزرع ألغام متقدمة على محاور القتال.

(د ع)