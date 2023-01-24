سقوط مسيّرة للاحتلال التركي في ريف عين عيسى سقطت طائرة مسيّرة تابعة لجيش الاحتلال التركي، في قرية أبو صرة التابعة لريف ناحية عين عيسى الغربي، لأسباب مجهولة. خبر 24 كانون الثاني 2023, الثلاثاء - 11:38 2023-01-24T11:38:00 مركز الأخبار بحسب المعلومات الواردة من المنطقة، فإن الطائرة سقطت في ساعات الصباح من اليوم الثلاثاء. (س ر) ANHA إقرأ أيضاً روسيا وحكومة دمشق ترممان قاعدة جوية مدمرة للاستخدام المشترك قامت كل من روسيا وحكومة دمشق بترميم قاعدة "الجراح" ... الاستخبارات التركية تختطف مواطناً من عفرين في مدينة إسطنبول التركية أفادت مصادر، بإقدام الاستخبارات التركية (MIT) على اخ... بعد أيام قليلة.. الفرن الآلي المركزي في الطبقة يدخل الخدمة أنهت لجنة الاقتصاد في الطبقة، مشروع إع...