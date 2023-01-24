​​​​​​​سقوط مسيّرة للاحتلال التركي في ريف عين عيسى

سقطت طائرة مسيّرة تابعة لجيش الاحتلال التركي، في قرية أبو صرة التابعة لريف ناحية عين عيسى الغربي، لأسباب مجهولة. 
خبر 2023-01-24T11:38:00 مركز الأخبار 

بحسب المعلومات الواردة من المنطقة، فإن الطائرة سقطت في ساعات الصباح من اليوم الثلاثاء.

(س ر)

ANHA

 


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