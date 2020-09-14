​​​​​​​سنظل نطالب بوحدة الصف الكردي فهي السبيل لطرد الاحتلال

مع استمرار مساعي الأطراف السياسية بتوحيد الصف الكردي، تتصاعد المناشدات الشعبية والاجتماعية بالإسراع في تحقيق هذا الهدف.

وفي السياق، تحدث الفنان نيازي سيدو لوكالة أنباء هاوار عن أهمية توحيد الصف الكردي قائلًا "وحدة الصف الكردي ضرورية جدًّا، لكن للأسف هناك أحزاب لم تدرك أهمية هذه الوحدة".

الأشخاص الذين يعيقون وحدة الصف الكردي هم أعداء كردستان

وتابع سيدو " الأشخاص الذين يعيقون وحدة الصف معروفون، هم أعداء كردستان ويسعون من أجل مصالحهم الشخصية، والكثير من الأحزاب لا تعمل إلا بشكل نظري مخادع من أجل كردستان".

وأضاف سيدو "الوطن يحتاج إلى تضحيات وإلى الوحدة الوطنية، لكن هناك بعض الجهات المرتبطة بجهات خارجية ونتأسف لذلك، لأنها تعمل ضد تلك الوحدة، لأن الوحدة الوطنية هي بيت الكرد، لذا فالعديد من الأشخاص يتعمدون هدم هذا البيت".

وناشد سيدو الشعب الكردي بمحاسبة الأحزاب التي تضر بمساعي توحيد الصف الكردي، وقال إن وحدة الصف هي السبيل إلى طرد الاحتلال.

أسباب تأخر وحدة الصف الكردي!

وحول أسباب تأخر مساعي توحيد القوى السياسية قال سيدو: " اجتمعت الأحزاب السياسية لتوحيد الصف في المرة الأولى، لكن في الحقيقة إن لم نستطيع معرفة العدو الحقيقي للكرد فلن نستطيع تحقيق تلك الوحدة، لأنه بجهود جميع الأحزاب السياسية وبإرادة الشعب الكردي سيتم توحيد البيت الكردي".

ومن جهتها قالت العضوة في مجلس مقاطعة عفرين، ثريا مصطفى "إن وحدة الصف الكردي مهمة جدًّا للشعب الكردي في هذه الأوقات الحساسة".

كما لفتت ثريا إلى أن "كل أمة لها الحق بممارسة ثقافتها ولغتها، وعلى هذا الأساس يجب السعي إلى الوحدة الوطنية وإدراك سياسة العدو التي تهدف إلى تشتيت الشعب الكردي في الأجزاء الأربعة من كردستان ومحو ثقافتهم".

ونوهت ثريا في حديثها إلى أن الكرد وعبر التاريخ يتعرضون وبشكل مستمر إلى هجمات وحشية تهدف إلى القضاء على وجودهم وكسر إرادتهم.

على القوى السياسية ترك المصالح الحربية جانبًا

وشددت ثريا بالقول: "على الشعب القيام بمسؤولياته والتمسك بالوحدة الوطنية، وهذا ما شاهدناه خلال العدوان على المناطق في شمال وشرق سوريا".

ودعت ثريا الأطراف السياسية إلى ترك المصالح الحزبية جانبًا في هذه الأوقات الحساسة، لأن الشعب بحاجة إلى وحدة وطنية.

واختتمت ثريا حديثها بالقول "إن العدو يريد رسم خريطة جديدة في الشرق الأوسط، ونحن الشعب الكردي يجب علينا بثقافتنا وإرادتنا التصدي لجميع مخططات العدو الهادفة إلى إبادة الكرد.

(ك)