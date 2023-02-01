​​​​​​​سناتور أميركي يطالب بفرض عقوبات على تركيا

قال السناتور الأميركي فان هولين خلال إحدى فعاليات Al-Monitor PRO، إن تركيا كانت "شريكاً مهماً" لحلف شمال الأطلسي في الماضي، لكنه انتقد الحكومة التركية بشأن مجموعة متنوعة من القضايا الحالية، بما في ذلك التهديدات بغزو شمال سوريا. وقال السناتور إنه يتعين على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي النظر في فرض عقوبات على تركيا إذا أحبط الرئيس رجب طيب أردوغان ترشيح السويد لعضوية الناتو.

وقال فان هولين: "نحن بحاجة إلى العمل بتنسيق أكبر مع شركائنا في الاتحاد الأوروبي والنظر، على الأرجح، في أنواع مختلفة من العقوبات إذا استمر أردوغان في منع دخول فنلندا والسويد إلى الناتو".

كما قال فان هولين إن تركيا لن تتلقى طائرات مقاتلة أميركية من طراز F16 من الولايات المتحدة في حالة عدم انضمام السويد وفنلندا إلى حلف الناتو.

وقال فان هولين أيضاً إنه يعتقد أن الرئيس جو بايدن من غير المرجح أن يمضي قدماً في بيع طائرات F16 بدون انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو.

كما قال السناتور إن على الولايات المتحدة وأوروبا النظر في فرض عقوبات اقتصادية على تركيا إذا قامت الأخيرة بمهاجمة شمال شرق سوريا.

كما تطرق النقاش إلى الحرب في أوكرانيا وعلاقتها بالشرق الأوسط. وأشار فان هولين إلى إرسال وزارة الخزانة مسؤول العقوبات، بريان نيلسون، إلى الإمارات العربية المتحدة وتركيا الأسبوع المقبل.

وذكرت وكالة رويترز يوم السبت أن نيلسون سيحذر تركيا والإمارات بشأن تهرب روسيا من العقوبات. كما اتهمت الولايات المتحدة كيانات إماراتية بالتهرب من العقوبات الإيرانية في الأشهر الأخيرة.

(م ش)