​​​​​​​سماع دوي إطلاق نار كثيف جنوب العاصمة السودانية

اندلعت اشتباكات وإطلاق كثيف للنار بين الجانبين في الخرطوم، وذلك وسط توتر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، على الرغم من تأكيد الطرفين تمسكهما بالتهدئة.

وقال شهود لوكالة رويترز إن دوي إطلاق نار كثيف سُمع جنوبي العاصمة السودانية الخرطوم، بعد أيام من التوتر بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وأفادت شبكة العربية، اليوم، بسماع إطلاق نار كثيف بالقرب من المدينة الرياضية جنوب العاصمة وشمالها أيضاً.

كما أشارت الشبكة إلى أن إطلاق النار سُمع قرب مقر للدعم السريع، مضيفاً أن قوات الجيش والأمن تكثف انتشارها في الخرطوم.

إلى ذلك، لفتت الشبكة إلى اندلاع اشتباكات أيضاً في محيط وداخل قاعدة مروي الجوية في الولاية الشمالية للبلاد، وسط حالة من الهلع والخوف بين سكان المنطقة.

وأوضح الشبكة أن أعمدة الدخان تتصاعد من داخل القاعدة العسكرية التي أشعلت خلافاً خطيراً، منذ أيام بين أكبر قوتين عسكريتين في البلاد.

فيما اتهمت قوات الدعم السريع في بيان، الجيش بمداهمة مقر لها في منطقة سوبا بالخرطوم، مستعملاً كافة أنواع الأسلحة الثقيلة والخفيفة، واصفة هذا العمل بالجبان.

وأوضحت في بيان أنها: "تفاجأت صباحاً بقوة كبيرة من القوات المسلحة تدخل إلى مقر وجود قواتها في أرض المعسكرات سوبا، وتضرب حصاراً، ثم تنهال عليها بهجوم كاسح بكافة أنواع الأسلحة الثقيلة والخفيفة".

وكانت الخلافات بين القوتين العسكريتين تفجرت منذ الأربعاء الماضي في منطقة مروي، بعد أن دفعت الدعم السريع بنحو 100 آلية عسكرية إلى موقع قريب من القاعدة الجوية العسكرية هناك، ما استفز الجيش الذي وصف هذا التحرك بغير القانوني، مشدداً على وجوب انسحاب تلك القوات وهو ما لم يحصل حتى الآن.

يذكر أن خلافات سابقة بين الطرفين كانت طفت إلى السطح أيضاً خلال ورشة الإصلاح الأمني التي عقدت في آذار الماضي (2023) حول دمج عناصر الدعم السريع في الجيش، وأدت إلى تأجيل الإعلان عن الاتفاق السياسي النهائي الذي كان مقرراً مطلع نيسان من أجل العودة بالبلاد إلى المسار الديمقراطي وتشكيل حكومة مدنية.

وفي السياق، قالت مجموعة من الوسطاء، بينهم قادة لجماعات شبه عسكرية في بيان في وقت مبكر من اليوم، إن رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان مستعد "للإقدام على أي خطوة تعين على حلحلة الإشكال الطارئ بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع وإعادة الأمور نصابها الطبيعي".

(م ش)