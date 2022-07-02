​​​​​​​سماع دوي انفجارات قوية في مدينة ميكولايف وواشنطن تعلن عن مساعدات عسكرية جديدة لكييف

أفاد رئيس بلدية مدينة ميكولايف الأوكرانية أولكسندر سينكيفيتش في منشور على تطبيق تيليغرام للتراسل الفوري إن دوي انفجارات قوية سُمع في المدينة في الساعات الأولى من صباح السبت.

وكتب المسؤول: "هناك انفجارات قوية في المدينة. التزموا البقاء في الملاجئ".

من جهتها، أعلنت سلطات "جمهورية دونيتسك الشعبية" الموالية لروسيا صباح اليوم السبت، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي دونيتسك 43 مرة خلال اليوم الماضي، ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة 20 آخرين.

وقالت السلطات في بيان لها "أطلقت (على أراضي دونيتسك) 327 قطعة من القذائف والصواريخ المختلفة خلال اليوم الماضي، ووردت معلومات عن مقتل مدنيين اثنين في مدينة ياسينوفاتايا، وإصابة 20 مدنياً بجروح متفاوتة الخطورة في منطقتي كويبيشيفسكي وبيتروفسكي في العاصمة دونيتسك وفي ياسينوفاتايا".

وأشار البيان إلى تضرر 19 مبنى سكنياً في منطقتي كيروفسكي وكويبيشيفسكي في دونيتسك وفي مدينة ماكييفكا، إضافة إلى أربعة من مرافق البنية التحتية المدنية.

ومنذ 13 حزيران، تتعرض دونيتسك لقصف عنيف من قبل القوات الأوكرانية، وأفاد مكتب مفوض حقوق الإنسان في "الجمهورية" بأنه في الفترة من 24 إلى 30 حزيران، قتل جراء القصف الأوكراني 51 عنصراً أمنياً و10 مدنيين.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) الجمعة عن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 820 مليون دولار، تشمل صواريخ وقذائف وأدوات دفاع جوي للتعامل مع الجيش الروسي في جنوب البلاد وشرقها.

وسلط المتحدث باسم البنتاغون تود بريسيلي في بيان الضوء على "تعاون النروج في تمكين الولايات المتحدة من التسليم التاريخي لنظامي دفاع جوي حديثين سيساعدان أوكرانيا في التصدي للهجمات الجوية الروسية الوحشية".

تتضمن هذه الحزمة من المعدات نظامين مضادين للطائرات وأربعة رادارات وصواريخ جديدة لقاذفات الصواريخ من طراز هيمارس التي دخلت مؤخراً إلى ساحة المعركة وما يصل إلى 150 ألف قذيفة عيار 155 ملم.

يمكن لنظامي الدفاع الجوي إطلاق صواريخ أرض جو قصيرة ومتوسطة المدى، وهما من صنع شركة "رايثيون" الأميركية والمجموعة النروجية "كونغسبرغ".

ويتيح النظامان القابلان للتشغيل عن بعد التصدي للطيران الروسي بما في ذلك الطائرات المسيّرة، وكذلك صواريخ كروز.

(م ش)