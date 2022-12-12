​​​​​​​سماع دوي انفجار قوي في العاصمة الأفغانية كابول

هز انفجار صباح، اليوم الإثنين، حياً سكنياً يقطنه رجال أعمال صينيون، وسط العاصمة الأفغانية كابول، أعقبه إطلاق نار، حسب شاهد عيان تحدث لوكالة "فرانس برس".

وذكرت وسائل إعلام أن دوي انفجار قوي وإطلاق نار، سمع في "بيت ضيافة" عادة ما ينزل فيه رجال أعمال صينيون بالعاصمة الأفغانية، كابول.

ووفقا لما ذكرته وسائل إعلام، فإن مسلحين فتحوا النار داخل مبنى يسكنه بعض الأجانب في العاصمة، وحاولوا اقتحام الفندق، وكان بعضهم يرتدي سترات ناسفة.

وحسب شبكة الحرة فإن "مجموعة مسلحة هاجمت فندقاً في شارع برج شهر نو في المنطقة، فيما لم تتضح بعد طبيعة الهجوم أو الاستهداف".

وتعيش أفغانستان أجواءً مضطربة في ظل تعرض مناطق مختلفة لانفجارات عديدة خلال الأيام والأسابيع الماضية.

ففي السادس من كانون الأول/ ديسمبر الجاري، أعلنت الشرطة الأفغانية عن مقتل 7 أشخاص على الأقل قتلوا في انفجارٍ بسيارة تقل موظفين بشركة نفط شمالي أفغانستان.

(د ع)