سماع أصوات طائرات حربية في سماء كوباني تحوم في هذه الأثناء طائرات حربية مجهولة الهوية في سماء مقاطعة كوباني. خبر 01 تشرين الثاني 2021, الأثنين - 22:16 2021-11-01T22:16:00 كوباني أفاد مراسلونا بسماع أصوات طائرات حربية مجهولة الهوية تحوم في هذه الأثناء في سماء مقاطعة كوباني. (ل) ANHA إقرأ أيضاً جيفري: بايدن لم يمنح أردوغان ضوءاً أخضر لشن هجمات على شمال وشرق سوريا أكد المبعوث الأميركي السابق إلى سوريا جيمس جيفري أ... كوباني تستذكر شهداء شهر تشرين الأول استذكرت اليوم, عوائل الشهداء في مدينة كوباني شهداء... وفد فرنسي يزور شمال وشرق سوريا ويلتقي بممثلي دائرة العلاقات الخارجية استقبلت دائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتي...