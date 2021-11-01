​​​​​​​سماع أصوات طائرات حربية في سماء كوباني

تحوم في هذه الأثناء طائرات حربية مجهولة الهوية في سماء مقاطعة كوباني.
خبر 2021-11-01T22:16:00 كوباني

أفاد مراسلونا بسماع أصوات طائرات حربية مجهولة الهوية تحوم في هذه الأثناء في سماء مقاطعة كوباني.

(ل)

ANHA

 


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