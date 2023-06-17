سلطة عمان تحولت إلى مكان للبازارات السياسية

قال وزير الخارجية العُماني سيد بدر البوسعيدي لموقع المونيتور الأميركي إن سوريا والولايات المتحدة تتبادلان الرسائل بمساعدة سلطنة عُمان بشأن مصير الصحفي الأميركي المفقود أوستن تايس.

وناقش وزير الخارجية العُماني التواصل الأميركي مع سوريا بشأن قضية تايس خلال مقابلة واسعة النطاق في العاصمة العمانية. وتطرق الحديث أيضاً إلى علاقات الدولة الخليجية مع الصين وإسرائيل، وجهود السلام في اليمن ودورها الطويل كوسيط إقليمي.

وقال البوسعيدي: "حيادنا ليس سلبياً. إنه بنّاء، إنه إيجابي، إنه استباقي".

وقال "إننا نتمسك حقاً بمبدأ كيف نخلق بيئة مستدامة من السلام والأمن والاستقرار تساهم في ازدهار شعوبنا وأجيالنا".

وكان قد أفاد موقع "المدن'' الإخباري اللبناني لأول مرة في نيسان أن مسؤولين أميركيين وسوريين التقوا في العاصمة العُمانية مسقط لمناقشة قضية الصحفي المستقل الذي اختفى منذ أكثر من عقد من الزمن لتغطية الأزمة السورية. ولم يؤكد البوسعيدي أن بلاده استضافت مثل هذه المحادثات، لكنه قال إنه تم تبادل الرسائل بين واشنطن ودمشق بمساعدة عمان.

قال البوسعيدي: "نعلم على الأقل أن هناك رسائل من هنا وهناك. لا أستطيع أن أخبرك أنهم أقرب إلى إيجاد مخرج بعد. لكن العملية بدأت، وآمل أن تستمر".

وأضاف البو سعيدي: "نأمل أن نرى سوريا مندمجة بالكامل في المجتمع الدولي. هناك أسئلة تتعلق بأشخاص معينين، تتعلق بجوانب معينة تحتاج إلى أن تتم".

علاقات "مفتوحة" مع إسرائيل ولكن ليس على حساب الفلسطينيين

بينما تعمل إدارة بايدن على توسيع اتفاقية إبراهام، أشار البو سعيدي إلى أن إنشاء دولة فلسطينية سيكون شرطاً أساسياً لعُمان لإقامة علاقات كاملة مع إسرائيل.

تحافظ عُمان وإسرائيل على علاقات هادئة وغير رسمية. في مؤشر على تحسّن العلاقات، التقى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع السلطان الراحل قابوس في مسقط في تشرين الأول 2018، وهي أول زيارة من نوعها لزعيم إسرائيلي منذ 20 عاماً.

قال البو سعيدي: "نحن منفتحون على علاقة مع إسرائيل، ولكن ليس على حساب تجاهل وإغلاق الباب أمام الفلسطينيين. وأي علاقة كاملة مع إسرائيل تحتاج أيضاً إلى أن تقابل بالتوازي مع اتفاق كامل، والتعهد بالعلاقة والاعتراف بدولة فلسطين".

"واثق" من الالتزام الأمني الأميركي وسط صعود الصين

وقال البو سعيدي إن عمان تعتبر الصين "شريكاً وليس منافساً" ضد الولايات المتحدة.

في سعيها لتنويع اقتصاداتها المعتمدة على النفط، تقترب عُمان ودول الخليج الأخرى من الصين في وقت تركز فيه الولايات المتحدة على تركيزها الاستراتيجي نحو آسيا وأوروبا الشرقية. تضاعفت التجارة بين بكين ودول مجلس التعاون الخليجي بين عامي 2010 و2021، وفقاً لمركز أبحاث في لندن. تستثمر الصين، التي لا تزال السوق الرئيسة للخام العُماني، المليارات لتطوير منطقة صناعية في ميناء الدقم ذي الموقع الاستراتيجي في جنوب شرق عمان.

وبرزت الصين أيضاً كوسيط دبلوماسي في المنطقة، وفي آذار، ساعدت في التقارب بين السعودية وإيران. وردّاً على سؤال عن السياسة الأمنية الأميركية في الخليج، قال البو سعيدي إنه "واثق من مشاركة الولايات المتحدة والتزامها باستقرار أمن المنطقة".

نحن أيضاً أصدقاء على قدم المساواة مع الهند والصين وروسيا في هذا الصدد. نحن نحاول حقاً إنشاء مجموعة متوازنة جداً من العلاقات.

محادثات الحوثي السعودية في اليمن هي خطوة أولى

ووصف وزير الخارجية العماني المحادثات المباشرة بين المسؤولين السعوديين والحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء في وقت سابق من هذا العام بأنها "خطوة أولى" في إنهاء الصراع الطويل في البلاد.

عمان، التي لها حدود مع اليمن وتستضيف مسؤولين حوثيين في مسقط، سهلت بهدوء الإفراج عن السجناء وإجراء محادثات أوسع لإنهاء الحرب.

قال البو سعيدي: "أعتقد أنها الخطوة الأولى، لأنه حتى وقت قريب، لم يكن هناك أي حوار موثوق به بين أي لاعبين رئيسيين في اليمن. تقييمنا هو أنهم يعملون الآن على طرائق كيفية المضي قدماً في هذه العملية التي ستساعدهم على اكتساب الثقة".

التطبيع مع الأسد هو الطريقة الأفضل للخروج من الأزمة

البو سعيدي متفائل بأن المشاركة المتجددة مع سوريا يمكن أن تساعد في مواجهة تحديات البلاد، بما في ذلك محنة اللاجئين وتهريب المخدرات عبر حدودها.

لم تقطع عُمان علاقاتها مع حكومة دمشق وصوّتت الشهر الماضي لاستعادة عضويتها في جامعة الدول العربية، بعد أكثر من عقد من طرد سوريا. وقال البو سعيدي إن عودة سوريا إلى الهيئة "ستمكّنها من معالجة هذه القضايا، وتلبية بعض متطلبات سوريا بخصوص إعادة الإعمار والمصالحة".

واعترف البوسعيدي بالشكوك الغربية في أن الرئيس السوري بشار الأسد سيكون على استعداد لتقديم أي تنازلات مقابل إعادة تأهيله العالمي، لكنه أشار إلى مجموعة الاتصال الوزارية التابعة لجامعة الدول العربية باعتبارها مكاناً لـ "تمكين الحكومة السورية من الوفاء ببعض الأمور".

الولايات المتحدة وإيران "تقتربان" من صفقة سجناء محتملة

وأكد البوسعيدي أن إيران والولايات المتحدة "اقتربتا" من إتمام صفقة الإفراج عن الأميركيين المحتجزين في طهران.

وقال البوسعيدي عن اتفاق سجناء محتمل: "أستطيع أن أقول إنهم قريبون. ربما تكون هذه مسألة فنية".

عُمان التي عملت كقناة خلفية للاتفاق النووي لعام 2015، كانت مؤخراً مكاناً لإجراء محادثات غير مباشرة بين المسؤولين الأميركيين والإيرانيين، وفقاً لعدة مصادر مطلعة على هذا الجهد. ولم يؤكد البوسعيدي ذلك، لكنه قال إن بلاده "عرضت بحسن نية مكاتبها لمساعدة الجانبين، سواء كان ذلك هنا أو في أي مكان آخر".

(م ش)