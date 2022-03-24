​​​​​​​سلطة حزب العدالة والتنمية تقتل معتقلاً آخر

واستشهد عبد الله بورا، مريض السرطان والمعتقل في سجن آمد من نوع D، مساء أمس، في مستشفى الأبحاث والتدريب في غازي ياشاركيل، عن عمرٍ يناهز (٨٠ عاماً).

بعد تلقيهم نبأ استشهاده، استلم أقارب بورا جثمانه من المشفى، لنقله إلى ناحية بسملي، حيث وري جثمانه الثرى في المقبرة الكائنة في حي آرالكي في الناحية.

وشارك في مراسم تشييعه العديد من الأشخاص إلى جانب إداريي حزب الشعوب الديمقراطية (HDP) وحزب الأقاليم الديمقراطي (DBP).

والجدير بالذكر، أن بورا معتقلٌ منذ حوالي (٢٦) عاماً، وقد أصيب بمرض السرطان منذ عامين، وكان يتلقى العلاج منذ حوالي سبعة أشهر وهو مقيد.

(ر)