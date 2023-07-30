​​​​​​​سلطات PDK تحاول قتل الصحفي الكردي شيروان شيرواني في السجن

تداولت وسائل إعلام ومواقع التواصل الافتراضي معلومات أفادت عن محاولة الحزب الديمقراطي الكردستاني PDK، قتل الصحفي شيروان شيرواني في السجن، أكدها قبل قليل ممثلو سجناء بهدينان.

وجاء التأكيد على لسان ممثل سجناء بهدينان، أيهان سعيد، في تصريح لوكالة روج نيوز، الذي قال: "كانت هناك محاولات لقتل معتقلي بهدينان وبشكل خاص شيروان شيرواني، لذا تزداد المخاوف على حياته".

وأضاف سعيد "نحمّل مسرور بارزاني كامل المسؤولية لأن اعتقال صحفيي بهدينان وقضية شيرواني لم يكن بقرار من المحكمة، لأنه منذ البداية وحتى الآن جميع القرارات التي تتخذ ضد معتقلي بهدينان تتم من قبل مكتب مسرور بارزاني وهي قرارات سياسية".

وأفاد أيهان سعيد بأنه جرى محاولة قتل شيروان شيرواني وتشويه سمعته، إلا أن كل محاولاتهم باءت بالفشل، وطالب بنقل شيروان من سجن هولير إلى السليمانية على الفور".

هذا ووجّه أيهان رسالة إلى مسرور بارزاني، قائلاً: "عندما بدأ مسرور برزاني وفريقه أعمالهم بذهنية بوليسية، ووضعوا خططاً لإسكات منطقة بهدينان من خلال سياسة الاعتقال والترهيب، تماماً مثل سياسة الرجل الواحد والديكتاتورية التي يتم تنفيذها ضد الكرد في تركيا، فإن سياساتهم فشلت بعد ثلاث سنوات من قضية سجناء بهدينان وهُزم مسرور وأزلامه".

وكان قد كشف الصحفي هيمن مامند، الليلة الماضية عن بعض المعلومات حول التهديد على حياة شيروان شيرواني، ومحاولة قتله في السجن بدس السم له، إلا أن شيرواني شعر بتغير نكهة المشروب الذي أحضروه له وكشف خطتهم وأفشلها.

(س ع)