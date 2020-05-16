​​​​​​​سلطات باشور تعرقل مسيرة تنادي بتوحيد الصف الكردي

أُنهيت مسيرة شبان جنوب كردستان إلى منطقة زينه ورتي "قسراً"، بعد أن منعت القوى الأمنية في رانيا إكمال سبيلها نحو المنطقة.

وقرأ منظمو المسيرة الشبابية التي انطلقت صباح اليوم، من رانيا الى منقطة زينه ورتي، بياناً أمام وسائل الإعلام في أعقاب احتجازهم خلف حاجز سركبكان الأمني ومنعهم من مواصلة المسيرة إلى هدفها.

وأوضح البيان أن حاجز سركبكان في محيط مدينة رانيا في إقليم كردستان منع المسيرة من مواصلة طريقها صوب منطقة زينه ورتي التي تشهد توتراً منذ شهر آذار المنصرم.

وكانت المسيرة قد انطلقت في الساعة الـ11:00 من صباح اليوم، في مسعى للوصول إلى منطقة زينه ورتي في شمالي محافظة هولير، بهدف إنهاء الخلاف الدائر بين القوى السياسية و العسكرية في المنطقة، وحثها على التوافق وتحقيق الوحدة الوطنية.

ورغم المفاوضات بين منظمي المسيرة وقوات الأسايش في تلك النقطة الأمنية، إلا أن الأخيرة لم تسمح بإكمال المسيرة، وهذا ما أثار سخط الشبان.

وقال البيان إن منطقة ورتي تشهد تصعيداً خطيراً، ناجماً على ما يبدو عن مخططات تركية، بهدف احتلال المنطقة وبتواطؤ مع الديمقراطي الكردستاني.

وعبّر الشبان عن استغرابهم من أن الاتحاد الوطني الكردستاني قد منعهم من إكمال المسيرة، باعتبار أن الحاجز الأمني الذي منعهم يخضع لنفوذ هذا الحزب، متسائلين في البيان " وهل الاتحاد الوطني الكردستاني أيضاً مشارك في هذا المخطط الخطير الذي يحدث في زينه ورتي، كي يمنع مسيرة كهذه؟".

وأشار البيان إلى أن منع هذه المسيرة ليست الحالة الأولى، فقد سبق وأن منع الحاجز ذاته توجه وفود جماهيرية إلى زينه ورتي في شهر نيسان الفائت لذات الغرض.

(م)