​​​​​​​سلطات الفاشية التركية تنفذ حملات مداهمة واعتقال في آغري

في إطار الإبادة السياسية، داهمت الشرطة التركية عدداً من المنازل في ناحية غيادين بولاية آغري الكردستانية، واعتقلت ستة أشخاص بتهمة "عضوية التنظيم".

وتم سجن خمسة أشخاص وإطلاق سراح الشخص السادس، بشرط البقاء تحت السيطرة العدلية.

وصباح اليوم الأربعاء، داهمت الشرطة التركية عدداً من المنازل، وتم اعتقال ستة أشخاص وهم، (كمال بكر، وأحمد أوزدن، ونيازي أرغول، ومحمد على أوزدمير، ودينجر فارول، وأبو بكر آلا داغ).

وبحسب ما أكدته وكالة فرات للأنباء، فإن الأشخاص الستة تم اقتيادهم إلى مخفر الجندرمة في منطقة غيادين بتهمة المشاركة في احتجاجات عام 2015.

(ي م)