​​​​​​​سلطات الاحتلال التركي ترحل 100 سوري من تركيا إلى الشمال السوري المحتل

وأفادت مصادر، أن سلطات الاحتلال التركي، رحلت 100 سوري من تركيا إلى المناطق المحتلة، من قبل جيش الاحتلال التركي؛ لتوطينهم داخل المستوطنات التي أنشأتها بدعم وتمويل من قبل المنظمات الإخوانية الخليجية والفلسطينية والأوروبية.

وذكرت المصادر، بأن سلطات الاحتلال رحلت المواطنين من معبر باب السلامة الواقع في منطقة أعزاز المحتلة بريف حلب الشمالي.

وترحل دولة الاحتلال التركي السوريين قسراً إلى المناطق المحتلة على دفعات، بعد سجنهم في أماكن الاحتجاز في مدينة مرعش لأسابيع.

وفي هذا السياق، أكدت مصادر بأن سلطات الاحتلال التركي، تحتجز الآلاف من السوريين ضمن أماكن مغلقة في مدينة مرعش؛ تمهيداً لترحيلهم إلى المناطق المحتلة ضمن المستوطنات التي أنشأتها على ممتلكات سكان المنطقة المهجرين من ديارهم.

وأغلب الذين ترحلهم سلطات الاحتلال ينحدرون من مختلف المناطق السورية، وخاصة من العاصمة دمشق ومدن، حمص وحماة، وفقاً للمصادر ذاتها.

وقال مسؤولون في دولة الاحتلال التركي، وعلى رأسهم أردوغان في وقت سابق، بأنهم يعملون على توطين مليون لاجئ سوري في المناطق المحتلة في الشمال السوري.

وتهدف خطوة الاحتلال التركي إلى استكمال تغيير ديمغرافية المناطق السورية المحتلة، وخاصة الكردية من خلال توطين الغرباء عوضاً عن السكان الأصليين.

(ج س)