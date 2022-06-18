​​​​​​​سلطات الاحتلال التركي تنشئ مستوطنتين جديدتين في ناحية جندريسه في عفرين المحتلة

وذكرت مصادر خاصة إن رئيس جمعية ما تسمى "خير الأمة" عبد الجبار شبلي، والتي مقرها الرئيسي في مدينة إسطنبول التركية، برفقة رئيس منظمة AFAD، ورئيس ما يسمى بمجلس جندريسه المحلي التابعة للاحتلال التركي أشرفوا على سير عملية بناء المستوطنات في قرية محمدية التابعة لناحية جندريسه في عفرين المحتلة.

وفي سلسلة عمليات الاستيطان التي تعمل سلطات الاحتلال التركي على تنفيذها في المناطق المحتلة بدعم وتمويل من قبل منظمات وجمعيات إخوانية قطرية وكويتية، أقدمت جمعية "خير الأمة" على بناء مستوطنتين في قرية محمدية التابعة لناحية جندريسه بالقرب من الحدود السورية التركية، على ضفاف نهر عفرين، بمحاذاة مستوطنة قرية دير بلوط، وذلك بهدف توطين 325 عائلة فلسطينية فيها.

وقالت مصادر إن عدد الأسر الفلسطينية التي وصلت إلى الشمال السوري بلغ نحو 1488 أسرة، بالإضافة لأسر من ريف دمشق "ببيلا وبيت سحم ويلدا"، ومستوطنين من الجولان.

وتستمر سلطات الاحتلال ببناء المستوطنات بوتيرة عالية في مقاطعة عفرين المحتلة، بهدف تغيير ديمغرافية المناطق المحتلة وطمس هويتها الأساسية.

(ج س/ك)

ANHA