​​​​​​​سلطات الاحتلال التركي تفرض حظراً على 14 منطقة في شرنخ وجولمرك

ذكرت وكالة روج نيوز أن: "السلطات التركية تختلق ذرائع تحت مسمى (مناطق محظورة) و (المناطق الأمنية الخاصة) وتضعها قيد التنفيذ في المدن الكردستانية منذ سنوات، وفق أساليب تعسفية ومنظمة، خاصةً في منطقتي شرنخ وجولمرك".

ومؤخراً، أعلنت السلطات التركية حظراً للتجوّل في 14 منطقة تابعة لناحية شرنخ، وجزير، وسلوبي، وألك، وقلبان، ابتداء من 1 أيار حتى 15 أيار كـ "مناطق أمنية خاصة مؤقتة".

وأشارت الوكالة أنه: "أُعلن حظر التجوّل في المنطقة نفسها على أنها (منطقة أمنية خاصة) لمدة 15 يوماً منذ 16 نيسان، وفي سهول أربع قرى في ناحية كفر بمنطقة جولمرك في 8 نيسان".

(ل م)