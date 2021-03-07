​​​​​​​سلسلة نشاطات لنساء الرقة استقبالًا ليوم الثامن من آذار

وافتتحت لجان المرأة في المؤسسات المدنية في الرقة روضة باسم "روضة الفرح النموذجية"، برعاية لجنة المرأة في مجلس الرقة المدني دعمًا ومساعدة للأمهات، ولتخفيف الأعباء عن النساء اللواتي يعملن في المؤسسات.

وحضر الافتتاح أعضاء مكاتب ولجان المرأة في المؤسسات المدنية ومعلمات الروضة وأسر الأطفال.

وبدأت الفعالية بإلقاء كلمة من قبل العضوة في لجنة المرأة بمجلس الرقة المدني زهرة المرعي، التي باركت افتتاح الروضة على أطفال الرقة، وباركت الثامن من آذار على النساء، وشكرت جهود كل من ساهم في إنجاز وتجهيز الروضة.

ثم قُصَّ شريط الافتتاح من قبل العضوة في لجنة المرأة بمجلس الرقة المدني ناديا اليونس.

تلاها تقديم عرض للرقص من قبل أطفال الروضة.

افتتاح مشغل الخياطة

في السياق، افتتح مكتب المرأة في بلدية الشّعب بالرقة مشغلًا للخياطة، أُطلق عليه مشغل "المرأة الفراتية"، في حي القطار الواقع شمال المدينة.

وحضرت الافتتاح ممثلات عن بلدية الشّعب في الرقة، وعضوات مكاتب المرأة في المؤسسات المدنية والمجالس المحلية.

ويهدف الافتتاح إلى دعم اقتصاد المرأة وتنمية فرص العمل لنساء المنطقة.

حفلة ترفيهية للمعلمات

وتزامنًا مع سلسلة نشاطات الثامن من آذار، أُقيم اليوم في الرقة، حفل ترفيهيٌّ لمعلمات مدرسة البحتري.

وتخللّ الحفل عدّة فقرات غنائيّة وشّعبية قدّمها طلبة أبناء مدرسة البحتري، وعروضًا مسرحية تحاكي واقع المرأة وحريتها.

تلتها مقتطفات غنائية بالعربية والكردية.

وانتهت الحفلة بعقد حلقات الدبكة على وقع الأغاني الثوريّة.

(كروب/س و)

ANHA