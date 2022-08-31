​​​​​​​سلسلة مشاريع حيوية خدمية قيد الإنجاز لهيئة الإدارة المحلية والبيئة في شمال وشرق سوريا

جاء ذلك خلال بيان إلى الرأي العام، أدلت به هيئة الإدارة المحلية والبيئة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، اليوم في موقع إعادة تأهيل وتعبيد طريق الحسكة الذي يربطها بالطريق الدولي M4، بمشاركة القائمين على المشاريع برئاسة نائبة الرئاسة المشتركة للهيئة.

وجاء في البيان الذي قرئ من قبل نائبة الرئاسة المشتركة لهيئة الإدارات المحلية والبيئة، ميديا بوزان "بدأت الإدارة الذاتية منذ تأسيسها إلى الآن، بتنفيذ مشاريع حيوية خدمية لخدمة شعب شمال وشرق سوريا، على الرغم من الهجمات والتهديدات المستمرة، فوضعت الدائرة الفنية في هيئة الإدارات المحلية والبيئة لعام 2022م، خطط استراتيجية منها الطرق المركزية".

وركزت الهيئة في بيانها على المشروع الذي ينفذ على الطريق الذي يربط مدينة الحسكة بالطريق الدولي "بدأت هيئة الإدارات المحلية والبيئة بالمرحلة الثانية من مراحل مشروع الطريق الذي يربط مدينة الحسكة بالطريق الدولي في المنطقة الممتدة من قرية بكو وصولاً إلى تقاطع الطريق مع الطريق الدولي M4، ستشمل تقشيط الطريق ومده بالمجبول الاسفلتي بطول 16 كم وعرض 9 أمتار، بكلفة تقديرية تصل إلى 350 ألف دولار".

وقالت الهيئة عن المشروع "حيث يعتبر المشروع ضمن الخطة التي أعدتها الدائرة الفنية في الهيئة لتأهيل الطرق الرئيسة ضمن شمال وشرق سوريا، لتخفيف الضغط عن لجان وهيئات البلديات في المقاطعات والأقاليم لتستطيع التفرغ للعمل ضمن المدن والبلدات".

وكشفت الهيئة عن مشاريع أخرى تخص الطرق الرئيسة، لا تزال قيد التنفيذ حالياً "مشروع طريق سعيدية وأم جلود في مدينة منبج بطول 11 كم وعرض 7 م، مشروع طريق مارودا شرق مدينة الرقة بطول 32 كم وعرض 7 م، وطريق بلدة تل السمن وبلدة حزيمة شمال الرقة بطول 10 كم، وطريق الأوتوستراد الرابط بين مدينة قامشلو وناحية ديرك في مقاطعة قامشلو، وطريق يربط مدينة قامشلو بالطريق الدولي الـ M4 عمبارة بطول 10كم".

ولفتت الهيئة عبر بيانها إلى أنها بصدد دراسة مشروع جسر البيروتي في مدينة الحسكة مركز المقاطعة، وتبحث خططاً استراتيجية جمة تخص الطرقات الرئيسة والجسور لرفع سوية القطاع الخدمي إلى الأفضل في شمال وشرق سوريا.

(كروب/أم)

ANHA