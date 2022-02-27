​​​​​​​سلسلة محاضرات تعريفية باليوم العالمي للمرأة في حلب

تزامناً مع حلول اليوم العالمي للمرأة، المصادف في الـ 8 من آذار من كل عام، عقد مؤتمر ستار في حيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب سلسلة محاضرات منفصلة تعريفاً بهذا اليوم.

المحاضرة الأولى عقدت في قاعة الاجتماعات لأهالي كومين الشهيد "روبار قامشلو" الواقع في القسم الغربي من الحي، تحدثت فيها عضوة لجنة الصلح والعدالة في مؤتمر ستار، فاطمة حسن.

أما المحاضرة الثانية، عقدت في قاعة الاجتماعات في كومين الشهيد "كلهات" الواقع في القسم الشرقي من حي الشيخ مقصود، تحدثت فيها عضوة إدارية مؤتمر ستار، نهلة مصطفى.

بينما المحاضرة الثالثة، عقدت لأهالي حي الأشرفية في مجلس الشهيد "جانكين" تحدثت فيها، إدارية كومين الشهيدة روكن زردشت، موليدة سليمان.

المحاضرات الثلاثة بدأت بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تلاه قراءة تقييمات حول اليوم العالمي للمرأة.

تطرقت المتحدثات في المحاضرات الثلاثة إلى أهمية يوم الـ 8 من آذار حيث بدأت في ذلك اليوم، نساء أميركيات فضلن أن يثُرن في وجه الاستبداد، وواجهن الذهنية الذكورية، واستشهدن واعتقلن بالمئات للدفاع عن حقوقهن وتحسين أوضاعهن، لأنهن كّن عاملات في مصانع النسيج، ومع التغيرات الحاصلة في العالم نتيجة الحروب والأزمات، تم الإعلان عن اليوم العالمي للمرأة تخليداً لكفاحهن.

وأشارت المتحدثات إلى أن النساء في ذلك الوقت كافحن وناضلن ضد كافة أشكال التمييز العنصري، وبمقاومتهن جعلن الـ 8 من آذار يوماً للنساء حول العالم ضد العنف واللامساواة، ولفتن إلى أن نضال ومقاومة نساء اليوم مستمدة من كفاح هؤلاء النساء.

وأكدن: "سمحت هذه المعرفة والنضال، للمرأة بالوصول إلى هذا المستوى من قيادة النضال من أجل الحرية، وهناك عشرات النساء في العالم اللواتي نُقشت أسمائهن في صفحات التاريخ، منهن جميلة بوحيرد، وليلى خالد، وليلى قاسم، ودلال مغربي، ومارغريت، وزينب كناجي، وسما يوجا، وساكينة جانسيز إلى آرين ميركان، وهناء صقر، وهفرين خلف وهبون ملا خليل، زهرة بركل وأمينة ويسي".

كما تطرقت المتحدثات إلى ثورة روج آفا التي أثبتت فيها النساء من كافة المكونات نفسها، وعلى كافة الميادين والصعد.

وفي المحاضرات الثلاثة، تم عرض سنفزيون عن نضال ومقاومة النساء، وانتهت بترديد الشعارات التي تُحيي النساء المناضلات وتُمجد الشهيدات والشهداء.

(س و/ي م)

ANHA