​​​​​​​سلسلة محاضرات في مقاطعة قامشلو للتعريف باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة

تأتي هذه الفعاليات ضمن برنامج منصة الفعاليات المشتركة للحركات والتنظيمات النسائية في شمال وشرق سوريا، والتي كشفت عنها مؤخراً 13 تشرين الثاني الجاري تحت شعار "ضد كافة أشكال عنف الدولة وذهنية الرجل.. Jin,Jiyan, Azadî (المرأة، الحياة، الحرية)"، بالتزامن مع اقتراب اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة المصادف لـ 25 من الشهر نفسه.

قامشلو

في مدينة قامشلو، عقد مجلس المرأة في حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD)، اليوم الثلاثاء، ندوة حوارية في مبنى الحزب العام الواقع على الحزام الشمالي لمدينة قامشلو، تحت شعار "ضد كافة أشكال عنف الدولة وذهنية الرجل.. Jin,Jiyan, Azadî (المرأة، الحياة، الحرية)".

وحضرت الندوة، عضوات مؤتمر ستار ومجلس المرأة في شمال وشرق سوريا، ومجلس العدالة الاجتماعية، ومجلس عوائل الشهداء، وممثلات وممثلين عن الأحزاب السياسية، والإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم الجزيرة، والرئيسة المشتركة لحركة المجتمع الديمقراطي، روكن أحمد.

حيث بدأت بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تلته كلمة للناطقة باسم مجلس المرأة في حزب الاتحاد الديمقراطي، زهرة سمعو، رحبت فيها بكافة الحضور، وحيت "مقاومة المرأة التي ناضلت ضد كافة أشكال العنف، حتى وصلت إلى اليوم الراهن من أمثال المناضلة ساكينة جانسيز، زينب ساروخان، جينا أميني".

وقالت: "ناضلت المرأة منذ عقود ضد كافة أشكال العنف، وطالبت بحقوقها المسلوبة، وحاربت الذهنية الأبوية والدولتية التي كانت تسعى لطمس هويتها"، موضحة "عندما نتحدث عن العنف، نشاهد عنف الدولة".

بينت زهرة أن نضال ومقاومة المرأة اليوم في مستويات متقدمة "نعم، ثمن النضال غالٍ، فقد استشهد في سبيل ذلك، رفيقاتنا اللواتي ناضلن منذ سنوات ضد هذا العنف الممنهج؛ كي نحيا حياة حرة كريمة".

وأشارت إلى أن هجمات دولة الاحتلال التركي "تستهدف النساء بشكل مستمر، وتحاول كسر عزيمتهن، وإفشال نضالهن بمنعهن من مواصلة مسيرتهن النضالية".

وتضمنت الندوة الحوارية، محوراً رئيساً عن مناهضة العنف ضد المرأة، ألقته عضوة المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي (PYD)، عريفة بكر، قالت فيه "تولت المرأة على هذه الجغرافية التي كانت مركزها الأم لأول مرة عرش الألوهية واستطاعت إدارة المجتمع وقيادته من جميع جوانب الحياة، وفي جو يسوده السلام والمساواة بين جميع الأفراد في نمط حياة الكلان".

وأضافت: "وفي نفس المكان عاشت فيه المرأة، لأول مرة الذل والانكسار من قبل الأنظمة الذكورية، وما نتائج الميثولوجيا والثيولوجيا والفلسفة والعلم إلا إثبات على هذه الحقيقة، فمنذ خمسة آلاف عام سلبت من المرأة إدارة المجتمع الطبيعي، وأَنشأ بدلاً منه نظم إلهية ذات هيمنة رجولية، وكأنها تنتقم من المجتمع النيوليتي الأمومي".

وأفادت "ها نحن اليوم مرة أخرى على أبواب اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، هذا العنف والذي يعرف بأنه السلوك العنيف الذي يمارس ضد المرأة، ويقوم على التعصب للجنس، يشكل انتهاكاً واضحاً وصريحاً لحقوق الإنسان، فهو يمنعها من التمتع بحقوقها الكاملة".

أشارت عريفة إلى عواقب العنف "لا تعود عواقب العنف على المرأة فقط، بل تؤثر على الأسرة والمجتمع بأكمله، وذلك لما يترتب عليه من آثار سلبية اجتماعية واقتصادية وصحية وغيرها"، مضيفة "لذلك فإن العنف الموجه ضد المرأة لا يرتبط بعامل مجتمعي وحيد، بقدر ما يرتبط بمجموعة من العوامل، تتشابك فيما بينها لتخلق تلك الأسباب".

ولفتت الانتباه إلى ما أحدثته ثورة 19 تموز 2012 على واقع المرأة، قائلةً: "في ثورتنا ثورة المرأة والحرية، قادت ثورتها وثورة شعبها، وشاركت في العمليات التنظيمية، حتى غيرت بإرادتها الخارطة الجنسوية التي كانت مرسومة في العائلة الكردستانية، فالمرأة لم تعد محكومة بأعمال معينة، حيث حصلت على خيار جديد وهو النضال من أجل حياة أفضل.

واعتبرت "نحن مسؤولات عن تحقيق حياة حرة وأكثر عدلاً للجميع، وسنكون الرائدات في بناء النظام الذي نتوق إليه، وسنحارب الاستعمار والعنصرية والقمع والذهنية الذكورية والنظام الرأسمالي الذي يقوم بتجريم كل فعل نقوم به".

وخرجت الندوة الحوارية بجملة نقاشات، تطرقت أبرزها إلى نضال المرأة الكردية منذ التاريخ بدءاً من الإمبراطورية الميتانية إلى يومنا، والحياة التشاركية بين المرأة والرجل، وإطلاق القائد أوجلان علم المرأة (جنولوجيا)، وأكدت على تعاون الرجال والنساء معاً لمحاربة الذهنية الذكورية.

جل آغا

وفي ناحية جل آغا التابعة لمقاطعة قامشلو، نظم مؤتمر ستار في الناحية بالتنسيق مع مركز جنولوجيا، ندوة حوارية لتعريف جنولوجيا (علم المرأة) تحت شعار "Jin ,Jiyan, Azadî المرأة، الحياة، الحرية". وذلك في مركز مؤتمر ستار الواقع وسط جل آغا

وشارك في الندوة أهالي الناحية وعضوات وأعضاء المؤسسات المدنية والعسكرية.

بدأت الندوة بالوقوف الحضور دقيقة صمت إجلالاً لأرواح شهداء الحرية، تلاه إلقاء كلمة من قبل الإدارية في مؤتمر ستار في تربه سبيه، سمر حسين، أشارت إلى دور المرأة في جميع المجالات منها السياسية والاجتماعية والعسكرية، مبينة المسؤوليات التي تقع على عاتق المرأة لبناء مجتمع حر.

وبعدها عرض سنفزيون عن علم المرأة الذي أسسه القائد عبد الله أوجلان، وتناول إنجازات أكاديمية جنولوجيا ودورها في توعية المرأة.

بعدها قرأت تقييمات القائد عبدالله أوجلان من قبل الإدارية في دار المرأة بتربه سبيه، هدى علي، ودور هذه التقييمات في المجتمع وكيفية تحرير نفسها عبر التنظيم والنضال في سبيل ضمان حقوقها.

في الختام، فتح باب النقاش أمام المشاركين لإبداء آرائهم حيث خلص المشاركون والمشاركات في الندوة على ضرورة التسلح بالوعي في وجه السياسات التي تمارس بحق المنطقة وتهدف إلى تشتيت المجتمع في شخص المرأة.

ديرك

أما في ناحية ديرك، فعقد مؤتمر ستار محاضرة للتعريف باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، شارك فيها العشرات من عضوات التنظيمات النسائية.

بدأت المحاضرة التي ألقتها الإدارية في مؤتمر ستار في ديرك بنفش شاهين، بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم قالت: "إن الفكر الذكوري السائد في المجتمع والذي يجعله يقوم بالممارسات اللاأخلاقية بحق المرأة كالقتل، والشتم، نابع من عدم قبوله للمرأة كعنصر فعّال في المجتمع، وإقصائها من حقوقها حسب العادات والتقاليد البالية التي فرضها المجتمعات القبلية".

وأشارت بنفش إلى أن أحد الأسباب المؤدية لممارسة الرجل العنف بحق المرأة، يعود إلى أسس التربية العنيفة التي نشأ عليها الفرد وهي التي تولد العنف لديه.

وأكدت على أن" المرأة في روج آفا وشمال وشرق سوريا والأجزاء الكردستانية الأخرى بفضل فكر وفلسفة القائد أوجلان، وصلت إلى درجة عالية من التقدم والتطور من خلال تحريرها من الذهنية الذكورية وإثبات نفسها في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والدبلوماسية والتي أصبحت رمزاً للمرأة الحرة المناضلة".

حلب

بينما أدلى اتحاد المعلمين في حلب، ببيان إلى الرأي العام، بصدد اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، حضرته معلمات لجنة تدريب وتعليم المجتمع الديمقراطي.

نوه البيان الذي قرئ من قبل الإدارية في اتحاد المعلمين، زوزان دهار، أمام مدرسة آلان محمد الواقعة في القسم الشرقي من حي الشيخ مقصود في حلب، إلى "أن تاريخ العنف المرتكب ضد المرأة طويل جداً، حتى أصبح آلية إخضاع المرأة للسلطة، لا معيار له".

وأوضح "تعرضت المرأة للقتل والعنف من كافة النواحي، وحتى في التعامل الخاطئ معها، من قِبل الرأسمالية والذهنية الذكورية"، مؤكداً "على حاجة المرأة للثورة، ثورةً ضد عدم الإنصاف بحقها من أمورها الحياتية وحقها في العمل والعائلة؛ كون المرأة هي الرمز التي تكمل المجتمع".

شدد البيان في الختام على" ضرورة تنظيم المرأة لنفسها وفق فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان، الذي وضع أساساً لثورة المرأة، وجعل من المرأة الكردية على وجه الخصوص رمزاً لهذه الثورة".

وانتهى البيان بترديد الشعارات " Jin ,Jiyan, Azadî " و "لا حياة بدون القائد".

)كروب/ي م)

ANHA