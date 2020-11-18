​​​​​​​سلسلة محاضرات في إقليم الجزيرة حول مناهضة العنف ضد المرأة

ويأتي ذلك في إطار فعاليات اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة المصادف 25 تشرين الثاني/نوفمبر، ضمن حملة "لا للإبادة والاحتلال! سنحمي المرأة والحياة!"

ونُظّمت المحاضرات في نواحي عامودا، تربه سبيه، تل حميس، جل آغا، تل براك، كركي لكي، بلدة عرعور التابعة لناحية رميلان، قرية فارسوك الكبير بتربه سبي، وفي حيي الكورنيش وقدور بك بمدينة قامشلو، بحضور العشرات من أهالي المدن (نساء ورجال).

كافة المحاضرات بدأت بدقيقة صمت، وألقيت من قبل إداريات مؤتمر ستار وعضوات لجنة تدريب مؤتمر ستار.

وتطرقت المحاضرات إلى موضوع المجتمع الطبيعي مشيرات إلى أن الأم استطاعت وبجدارة أن تدير المجتمع وتقوده في جميع نواحي الحياة بمبدأ (الكل أو اللاشيء) في جو من التعايش السلمي والحب والمساواة، لكن برغم من مقاومتها للحفاظ على مجتمعها إلا أن الرجل استطاع أن يسلب ألوهيتها ومكانتها تدريجيًا وفرض عليها قيوداً وبدأ باللجوء إلى أساليب العنف في التعامل مع المرأة ،الأمر الذي ألحق بها الكثير من الضرر.

وذكرن أن للعنف أسبابه (الثقافية، التربوية، العادات والتقاليد الخاطئة، والاقتصادية)، مؤكدات على أن المرأة نفسها تعتبر أحد العوامل الرئيسية لبعض أنواع العنف والاضطهاد لتقبلها له، بالإضافة إلى النظرة الدونية الخاطئة التي لا تراها.

وأضفن: العنف لا يقتصرعلى الأذى الجسدي ضد المرأة فقط، بل يتعدّاه إلى كلّ فعل أو قول أو إيماءة قد تسيء لها، وصُنفّت أشكال العنف إلى عشر مجموعات رئيسيّة، وهي (الإسادة الجسدية، العاطفية، الثقافية، الاعتداء الجنسي والاقتصادي، التعنيف النفسي والروحي واللفظي والصحي، والإهمال).

أطروحات القائد حققت تغيير النسيج الاجتماعي بين المرأة والرجل

وتركزت المحاضرات بالحديث عن اختيار اليوم العالمي بالقول: "الحادثة التي لفتت نظر العالم لجعل يوم 25 /11 من كل عام ذكرى سنوية لمناهضة العنف ضد المرأة تعود لعام 1960عندما قُتلت الشقيقات ميرابال على يد رجال الديكتاتور تروخيلو، بسبب معارضتهن لنظامه، وكان ذلك بمثابة الضربة القاضية له، حيث اغتيل بعد ستة أشهر من حادثة اغتياله للشقيقات، وتكريمًا لهن أعلنت الأمم المتحدة عبر الجمعية العامة تعيين 25 تشرين الأول موعداً سنوياً للقضاء على العنف".

ولفتت المُحاضرات في حديثهن إلى ما عانته المرأة الكردية ولاتزال تعانيه من العنف الممارس بحقها بجميع أشكاله، وثورة المرأة التي قام بها القائد أوجلان عبر فكره ونظرياته قائلات: "القائد فتح الطريق أمام الثورة الاجتماعية وثورة المرأة، وإيديولوجية تحرر المرأة،وذلك للعمل على تجاوز أسس الرجولة التقليدية والرجعية من قتل واضطهاد للملايين من النساء، حيث أخرجت هذه التصرفات الإنسانية من جوهرها ونزلت بالأخلاق إلى الحضيض.

هذه الأطروحات حققت تغييراً كبيراً في النسيج الاجتماعي الكردي وخاصة بالنسبة للعلاقات الاجتماعية بين المرأة والرجل، والوصول بالحركة النسائية الكردستانية إلى هذه الدرجة من النشاط والحيوية والمشاركة الفعالة والإدارية في كل مجالات الثورة، وقيامها بدورها الطليعي على مستوى المنطقة والعالم، والوصول إلى درجة تطبيق نظام الرئاسة المشتركة في الأحزاب والمؤسسات".

ممارسات داعش على الأطفال والمرأة والطبيعة

ونوقشت أيضًا ممارسات مرتزقة داعش، حيث نوّهن إلى أنه لدى سيطرة داعش على المدن رافقها تصاعد كبير في العنف ضد المرأة، بما في ذلك الخطف والاغتصاب، وحاول داعش بشتى الطرق جعل المرأة جسداً دون روح، ليس هذا فحسب بل قام بانتهاكات كثيرة منها خطف وتعذيب للأطفال والنساء والتعدي عليهن جسدياً ونفسياً أيضاً، وهذه الممارسات هي حرب وإبادة جماعية ضد الإنسانية.

وبحسب مؤتمر ستار فإن محاضرات حول العنف ضد المرأة مستمرة في كافة المدن وقراها.

(س و)

ANHA