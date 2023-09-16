​​​​​​​سلسلة هجمات لجيش الاحتلال التركي استهدفت مناطق شمال وشرق سوريا

واصل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته منذ يوم أمس وحتى صباح اليوم، هجماتهم على مناطق في أرياف منبج وعين عيسى وكري سبي وتل تمر، ما أسفر عن استشهاد مقاتلتين وإصابة مقاتل ومقاتلة بالإضافة إلى اندلاع الحرائق في بعض المناطق المستهدفة.

وذكر مجلس منبج العسكري مساء أمس، في بيان أن مسيّرة للاحتلال التركي استهدفت سيارة تابعة للمجلس على طريق قرية "الحطّابات"، في الريف الجنوبي لمدينة منبج، أسفر عن استشهاد مقاتلتين وإصابة مقاتل ومقاتلة آخرين.

وأفاد مراسلونا بأن جيش الاحتلال التركي استهدف عدداً من قرى إقليم الفرات، فقد استهدف قرى صكيرو ومشيرفة في ريف ناحية عين عيسى الشرقي بقذائف المدفعية وسلاح الدوشكا. بالإضافة إلى قرى الدبس وهوشان والخالدية والمعلّق وجديدة وطريق M4 الدولي في ريف عين عيسى الغربي.

واستهدف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قرى الحرية وعريضة والصعان وكفيفة وساروجة وبير كنو وصوامع قرية قزعلي وقرية قزعلي في ريف مقاطعة كري سبي الغربي.

وأسفر القصف الذي استهدف قرية هوشان إلى اندلاع الحرائق.

وفي مقاطعة الحسكة، استهدف جيش الاحتلال التركي قريتي أم الكيف والكوزلية بمحاذاة الطريق الدولي M4 في الريف الغربي لناحية تل تمر بالأسلحة الرشاشة المتوسطة.

وصباح اليوم، قصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته، قرية الهوشرية شمال مدينة منبج بقذائف المدفعية.

(ك)

ANHA