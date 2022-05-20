​​​​​​​سلسلة فعاليات مناهضة للاحتلال والخيانة والعزلة في إقليم الجزيرة

يعرب أهالي إقليم الجزيرة عن استنكارهم للهجمات الاحتلالية التي تشنّها الدولة التركية على الكريلا وخيانة الحزب الديمقراطي الكردستاني وقرار حظر اللقاءات المفروض على القائد أوجلان المحتجز في سجن إمرالي في ظل ظروف عزلة مشدّدة.

شهدت مدن ونواحي إقليم الجزيرة في الـ 17 من أيار الجاري، انطلاق سلسلة من الفعاليات المناهضة للاحتلال والخيانة والعزلة، وستستمر هذه الفعاليات حتى الـ 22 من حزيران المقبل.

وتُقام الفعاليات تحت شعار "بإرادة الشعوب والكريلا سندحر الاحتلال والخيانة" كما ستُقام فعالية خيمة اعتصام تستمر لأربعة أيام.

"أعرب الأهالي عن استنكارهم بوضوح"

حول هذا الموضوع، تحدّثت عضوة اللجنة التحضيرية للفعاليات، آهين علي لوكالتنا، وأوضحت أنّ الهدف من هذه الفعاليات هو الاحتجاج على قرار حظر اللقاءات بالقائد أوجلان والهجمات الاحتلالية والخيانة والتنديد بها.

وقالت آهين علي: "لقد أعرب الرأي العام الكردي عن موقفه من جميع الوقائع التي تتعلق بالشعب الكردي. واقترحت المبادرة الشعبية لشمال وشرق سوريا تنظيم فعاليات مندّدة بقرار حظر اللقاءات مع القائد لستة أشهر. كما أعرب الأهالي سابقاً في مسيرة الكرامة التي خرجت في 5 أيار الجاري، عن استنكارهم للاحتلال والخيانة، وسيعربون الآن عن استنكارهم لقرار حظر اللقاءات في إمرالي".

هذا، وأشارت آهين علي إلى أنهم أطلقوا هذه الفعاليات بدءاً من تل كوجر في الـ 17 من أيار الجاري، وقدّمت هذه المعلومات: "في سياق هذه الفعاليات المستمرة بين الـ 17 من أيار الجاري إلى الـ 22 من حزيران المقبل، ستُقام في ديرك فعالية خيمة اعتصام تستمر أربعة أيام، وذلك بين الـ 22 والـ 25 من أيار الجاري. كما ستشهد جميع مدن إقليم الجزيرة مسيرات جماهيرية".

"كردستان موحدة"

أوضحت آهين علي أنّ الأهالي طالبوا، عبر الفعاليات التي نُظّمت في شمال وشرق سوريا، بالوحدة الوطنية وندّدوا بالخيانة، وتابعت "اتُّخذ هذا الموقف بشكلٍ خاص ضد عائلة البرزاني التي تدّعي أنّها تدافع عن الكردياتية، وتقوم في حقيقة الأمر بخيانة كبيرة". كما أكدت أنّه مهما فكّر المحتلّون أنّهم قسّموا كردستان، فإنها واحدة موحدة بنظر الشعب الكردي. لقد أظهرنا للعالم أجمع أنّ آلام وأفراح آمد ومهاباد وقامشلو هي آلام وأفراحٌ واحدة".

وبيّنت آهين علي الموقف المشترك للشعب الكردستاني في جميع أجزاء كردستان، وعلّقت على شعار الفعاليات "إنّ الهجمات التي تطال مناطق الدفاع المشروع تستهدف إرادة الشعب الكردي. ولهذا اتّخذنا ’بإرادة الشعوب والكريلا سندحر الاحتلال والخيانة‘ شعاراً للفعاليات، وسنقاوم حتّى تحقيق الحرية الجسدية للقائد آبو وتحرير أجزاء كردستان الأربعة من قبضة الاحتلال".

دعوة للمشاركة في الفعاليات

آهين علي قالت أيضاً: "أرغب بدعوة أجزاء كردستان الأربعة. ينبغي علينا التعبير عن موقفنا وإدراك أنّ القائد آبو يمثّل الحرية والمساواة والديمقراطية ليس للشعب الكردي فحسب، بل لجميع الشعوب. أدعو الشبيبة إلى تنظيم صفوفهم والمشاركة في جميع ساحات الثورة؛ لأن مشاركتهم مهمة بالنسبة لنا لنزداد قوةً. كما ينبغي أن يقف شعب باشور كردستان أيضاً ضد خيانة الحزب الديمقراطي الكردستاني، وألّا يلتزم الصمت حيال الاحتلال والخيانة. لقد دعم الكريلا أجزاء كردستان الأربعة، وينبغي علينا اليوم الوقوف إلى جانبهم. إنّ الشعب والكريلا موحّدون، ولن يستطيع العدو القضاء على هذه الوحدة".

وفي ختام حديثها، دعت عضوة اللجنة التحضيرية للفعاليات في إقليم الجزيرة، آهين علي، أهالي إقليم الجزيرة؛ نساءً ورجالاً وشباباً وشيوخاً إلى المشاركة في الفعاليات.

برنامج الفعاليات

برنامج الفعاليات التي ستُقام خلال شهري أيار الجاري وحزيران المقبل هو كالتالي:

* في 19 أيار: مسيرة، المكان: تل حميس.

* في21 أيار: بيان إلى الرأي العام للمطالبة بإزالة اسم حزب العمال الكردستاني من "قوائم الإرهاب"، المكان: قامشلو- ملعب شهداء 12 آذار الساعة: 12:00.

* في 22-25 أيار: إقامة فعالية خيمة اعتصام للتنديد بالعزلة والاحتلال والخيانة. المكان: ديرك.

* 29 أيار: مظاهرة جماهيرية بقيادة حركة الثقافة والفن وحركة الهلال الذهبي. المكان: مدينة الحسكة.

* 30 أيار: مسيرة، المكان: ديرك.

فعاليات شهر حزيران المقبل، التي ستشهد قراءة بيانات بعد توقف المسيرات:

2 حزيران: تربسبيه.

5 حزيران: تل تمر.

8 حزيران: جل آغا.

10 حزيران: تل براك.

13 حزيران: الشدادي.

15 حزيران: كركي لكي.

18 حزيران: قامشلو.

(ر)

ANHA