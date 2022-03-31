​​​​​​​سلسلة فعاليات في مقاطعة قامشلو بمناسبة ميلاد القائد أوجلان

بمناسبة ميلاد القائد عبدالله أوجلان والذي يصادف ٤ نيسان/ أبريل، نظم حزب الاتحاد الديمقراطي ومؤتمر ستار في مدينة قامشلو، احتفالية في حي العنترية.

وشارك في الاحتفالية التي أقيمت أمام مركز حزب الاتحاد الديمقراطي في حي العنترية، العشرات من عضوات مؤتمر ستار، أعضاء حركة المجتمع الديمقراطي، مجلس عوائل الشهداء، حزب الاتحاد الديمقراطي والعشرات من مكونات المدينة. فيما زينت ساحة الاحتفالية، بصور القائد عبدالله أوجلان، وأعلام مؤتمر ستار، حزب الاتحاد الديمقراطي، حركة المجتمع الديمقراطي، قوات سوريا الديمقراطية، قوى الأمن الداخلي، بالإضافة إلى رفع أعلام حزب العمال الكردستاني.

الاحتفالية بدأت بالوقوف دقيقة صمت، تلاها إلقاء قصائد شعرية من قبل الشاعر فرهاد مردي، من ثم تقديم عدة فقرات غنائية شعبية وثورية للفنان مؤيد شويش.

وعلى هامش الاحتفالية، هنأ الإداري في حزب الاتحاد الديمقراطي في حي العنترية، هاشم شويش، جميع شعوب المنطقة وعوائل الشهداء، والقوات العسكرية والأمنية بمناسبة ميلاد القائد اوجلان، وعاهد على السير على مبدأ فكر وفلسفة القائد أوجلان الداعية للسلام وأخوة الشعوب.

واختتمت الاحتفالية بعقد حلقات الدبكة من قبل الحضور على أنغام الأغاني الثورية والشعبية.

ديرك

تحت شعار "الشبيبة فدائية القائد عبدالله أوجلان في عام النصر، هلموا لمعركة الحرية" نظمت حركة الشبيبة الثورية واتحاد المرأة الشابة حفلة ضمن فعاليات 4 نيسان يوم ميلاد القائد أوجلان، وذلك في قرية حمزة بگ في منطقة الكوجرات التابعة لناحية ديرك.

وتجمع المئات من أهالي ديرك ومنطقة الكوجرات وأعضاء حركة الشبيبة الثورية واتحاد المرأة الشابة في قرية حمزة بگ التابعة لناحية ديرك في مقاطعة قامشلو.

وبعد الوقوف دقيقة صمت إكراماً لأرواح الشهداء، ألقت عضوة مجلس عوائل الشهداء ونسة شاويش كلمة قالت فيها: "إن ميلاد القائد هو انطلاق حياة جديدة للشعوب التواقة للحرية، و4 نيسان هو انبعاث وتاريخ جديد في تاريخ شعوب المنطقة بشكل عام والشعب الكردي بشكل خاص".

وبعد الانتهاء من الكلمات، قدمت فرقة شيلان التابعة لمدرسة شيلان في رميلان عدداً من الأغاني كما قدمت سوزدار برازي نصاً مسرحياً وتمحور النص حول أهمية دور الشبيبة في الانضمام إلى الثورة والحفاظ على المكتسبات التي تحققت بفضل دماء الشهداء.

وفي نهاية الحفلة قدم الفنان باران جودي عدداً من الأغاني لتنتهي الحفلة بعقد حلقات الدبكة الكردية.

كركي لكي

بادر إداريو وأعضاء حزب الاتحاد الديمقراطي في ناحية كركي لكي إلى زراعة الأشجار في حديقة القائد أوجلان بمناسبة حلول 4 نيسان ميلاد القائد أوجلان.

وبعد الوقوف دقيقة الصمت، بدأ العشرات من أعضاء حزب الاتحاد الديمقراطي وأعضاء من مؤسسات المجتمع المدني بغرس الأشجار وسط ترديد الشعارات التي تنادي بحرية القائد أوجلان.

(كروب/ل)

ANHA