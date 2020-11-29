​​​​​​​سلسلة عمليّات اختطاف المدنيّين مستمرّة في عفرين المحتلّة

وأكّد مصدر من ناحية شيه بأنّ مرتزقة ما تسمّى بالشرطة المدنية التابعة لجيش الاحتلال التركيّ خطفوا أمس، مواطنين من أهالي قرية أنقلة التابعة لناحية شيه في منطقة عفرين المحتلّة. وهما كلّ من سيفان أكرم نبو البالغ من العمر 41 عاماً وزعيم محمد البالغ من العمر 40 عاماً ولايزال مصيرهما مجهولاً حتى الآن.

ومن جهة أخرى قام اليوم مرتزقة فصيل سمرقند التابع لجيش الاحتلال التركي بحملة اعتقالات في قرية كفرصفرة التابع لناحية جنديرس بحجّة التعامل مع الإدارة الذاتية سابقاً، وحصل مصدر من القرية على بعض أسماء المعتقلين وهم كلّ من "خليل حنان خلو وحسين سيلمان مواس"، وطالبوا من ذويهم 800 ألف ليرة سوريّة مقابل الإفراج عنهما.

(إ)

ANHA