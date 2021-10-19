​​​​​​​سلسلة اجتماعات تعقدها ممثلية الإدارة الذاتية في السويد مع مسؤولين حكوميين ومنظمات مدنية

حيث اجتمع إداريو ممثلية الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا مع :"اندرش اوستبيري مسؤول العلاقات الدبلوماسية للحزب الاشتراكي الحاكم في السويد وعضو العلاقات العامة في البرلمان السويدي" وخلال هذا الاجتماع جرى مناقشة آخر التطورات السياسية والعسكرية والصحية في شمال شرق سوريا، وسبل التعاون وكيفية المساعدة، بالإضافة الى اقتراح المسؤول السويدي زيارة وفد من البرلمان السويدي الى شمال شرق سوريا، وأكد المسؤول السويدي أن هناك رغبة من الحكومة على تقديم الدعم للممثلية في ستوكهلم.

كما جرى اجتماع آخر مع رئيسة منظمة اولف بالمي الدولية "آنا سودرتروم" ومسؤولة ملف الشرق الأوسط، هيلين شاهين و بحضور عضو منسقية المرأة في شمال وشرق سوريا آسيا عبدالله.

وخلال هذا الاجتماع تم مناقشة المشاريع الخاصة بالمرأة والتي تدعمها المنظمة في شمال شرق سوريا، بالإضافة الى رغبتهم في دعم المشاريع المقترحة من مجلس المرأة السورية، والمشاريع الاجتماعية في المنطقة.

كما وتم عقد اجتماع آخر في الممثلية مع آن ماركريت رئيسة منظمة دعم الكورد السويدية والعضوة السابقة في بلدية ستوكهلم، حيث ابدت رغبتها في عقد كونفرانس عام لجميع المنظمات السويدية من اجل دعم المرأة والمشاريع النسوية شمال شرق سوريا وبحضور عدد من المسؤولين في الادارة الذاتية والذي من المقرر اقامته في بداية شهر كانون الأول القادم.

كما وتم عقد اجتماع اخر مع وفد منظمة روجا سور الكردية وذلك لتقديم الدعم المقدم من المنظمات المدنية إلى شمال وشرق سوريا.

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ANHA