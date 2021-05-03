​​​​​​​سلمان بارودو: تم القضاء على 90 بالمئة من أسراب الجراد

خلال الأيام الماضية اجتاحت أسراب الجراد الصحراوي ريف دير الزور الشرقي، قادمة من الأردن والعراق، مما سبّب استياء كبيرًا لدى مزارعي المنطقة بسبب تضرر محاصيلهم، حيث يتغذى الجراد الصحراوي على النبات الأخضر بشكل عام وعلى القمح بشكل خاص.

ويعتبر هذا العام من أصعب الأعوام التي تمر بالمنطقة، حيث لم يشهد هطول أمطار موسمية كالأعوام السابقة، بالتزامن مع حبس دولة الاحتلال التركي لمياه نهر الفرات وخروج محطات الري عن الخدمة، لتأتي أسراب الجراد وتزيد من معاناة المزارعين وتقلل من فرص نجاح المحاصيل خاصة القمح.

الرئيس المشترك لهيئة الاقتصاد في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا سليمان بارودو أكد أن الهيئة وبالتنسيق مع لجان الاقتصاد ومديريات الزراعة في الإدارات المدنية والذاتية، استنفرت كل إمكاناتها لمكافحة أسراب الجراد التي اجتاحت سوريا من منطقة هجين في ريف دير الزور الشرقي، واستخدمت كافة أنواع المبيدات اللازمة وتم القضاء على حوالي 90% منها حاليًّا.

وأوضح بارودو أن المبيدات التي تم استخدامها لا تتجاوز مدة فعاليتها في الأرض أكثر من 20 يومًا، محذرًا من عودة تلك الأسراب وبكثرة إذا لم يتم مكافحتها من الجانب الأردني والعراقي، خاصة أن هذه الفترة تعتبر فترة تكاثر للجراد ووضع البيوض، حيث تضع أنثى الجراد من 95 إلى 158 بيضة، مما ينذر بكارثة حقيقية.

وأشاد بارودو بالجهود التطوعية التي بذلها أهالي دير الزور وأعضاء المؤسسات المدينة لمساعدة الإدارة الذاتية في مكافحة أسراب الجراد، مؤكدًا أن هيئة الاقتصاد والزراعة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا والمؤسسات التابعة لها على أتم الاستعداد في حال توجهت أسراب جراد جديدة إلى مناطق شمال وشرق سوريا لمكافحتها وحماية محاصيل أهالي المنطقة منها.

والجدير بالذكر أن أسراب الجراد التي دخلت إلى ريف دير الزور الشرقي قدمت من الجانب العراقي، ويعتبر توقيت قدومها من أسوء الأوقات، حيث لا تزال المحاصيل خضراء وخاصة القمح، وهو الغذاء الأساسي للجراد الصحراوي.

(مـ)

ANHA