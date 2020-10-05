​​​​​​​سكرتير الدفاع الأرمينية: باكو كانت تتحضر للمعركة منذ أشهر بمشاركة مباشرة من أنقرة

وقال آرتسرون هوفهانيسيان في لقاء اجرته شبكة العربية نت: "من خلال متابعة ما يجري على الأرض من مواجهات، يمكننا أن نعلن بوضوحٍ تام الآن أنها حربٌ واسعة النطاق كانت تُخطط لها باكو منذ أشهر بمشاركةٍ مباشرة من أنقرة، وكنا نلاحظ هذا الأمر منذ البداية كالزيارات المتكررة بين المسؤولين الأذربيجانيين والأتراك والتدريبات العسكرية المشتركة بين قوات الجانبين".

وبيّن آرتسرون أن أنقرة تورّطت في هذه الحرب من خلال تزويد الجيش الأذربيجاني بطائراتٍ حربية وأخرى مسيّرة من دون طيار، لافتاً إلى أنه "رغم كلّ هذه التطوّرات الميدانية على الأرض إلا أن وزارة الخارجية الأرمينية تتخذ كل الإجراءات الضرورية لاستئناف المفاوضات بشأن نزاع آرتساخ".

وأضاف السكرتير الإعلامي لوزارة الدفاع الأرمينية أن: "الشرط المسبق والوحيد بالنسبة لنا على المستوى الحكومي لبدء المفاوضات هو ضمان سلامة سكان آرتساخ، وفي الوقت الحالي تمكنت القوات المسلّحة لجمهورية أرمينيا والإقليم من حماية المدنيين ولذلك سيتم النظر في إمكانية حلّ النزاع سلمياً عندما يتم قبول هذا الشرط قبل بدء المفاوضات".

واندلعت الاشتباكات بين أذربيجان وأرمينيا في آرتساخ/كاراباخ يوم 27 أيلول/سبتمبر الماضي، وهي الأعنف منذ آخر اشتباكاتٍ بين الطرفين استمرت لثلاثة أيام مطلع نيسان/أبريل من العام 2016.

(س ر)