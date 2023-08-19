​​​​​​​سخط وغليان في مناطق حكومة دمشق

تجمّع المئات من سكان بلدة صيدا بريف درعا في وقفة احتجاجية سلمية أمام المسجد الأسود الكبير في بلدة صيدا بريف درعا الشرقي، وطالب خلالها المتظاهرون بتحسين الأوضاع المعيشية وإطلاق سراح المعتقلين، من جهته أطلق مركز "أمن الدولة" التابع لحكومة دمشق قنابل مضيئة "لإرهاب المتظاهرين علّهم ينفضّوا"، بحسب ما نقله المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأفاد المرصد اليوم، أنه شهدت كل من مدينة إنخل وبلدة تل شهاب، ومفرق سملين بريف درعا، مظاهرات ضد قوات حكومة دمشق وسياساته في تعمّد إذلال وتجويع الشعب السوري، وسط إطلاق نار من مركز "أمن الدولة" على مظاهرة مفرق سملين بغية تفريق المتظاهرين.

وانتفضت عدة مناطق في مناطق مختلفة من سوريا؛ حيث شهدت مظاهرات ضد سياسة حكومة دمشق وامتدت إلى جبل العلويين.

فيما أشار المرصد السوري إلى خروج المئات من سكان جرمانا صباح اليوم، لليوم الثاني على التوالي في مظاهرة تطالب بإسقاط النظام وخروج المعتقلين وتنديداً بالواقع المعيشي المتردي الذي أنهك المواطنين، وسط أنباء عن وصول محافظ ريف دمشق إلى المدينة للاجتماع مع الأهالي أمام مجلس المدينة للاستماع إلى مطالبهم وتهدئة الأوضاع.

(س ع)