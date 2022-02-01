​​​​​​​سخط شعبي واسع إثر قرار حكومة دمشق باستبعاد شرائح من الدعم الحكومي

أقرت حكومة دمشق، قراراً جديداً يتضمن استبعاد أكثر من نصف مليون أسرة ممن يحصلون على المواد التموينية عبر "البطاقة الذكية"، بنسبة تصل إلى أكثر من 15% من الأسر التي يصل إليها الدعم اليومي و47% من مالكي السيارات الخاصة، حيث إن معيار رفع الدعم عن أصحاب السيارات الخاصة يعتمد على امتلاك الأسرة سيارة واحدة تتجاوز سعة محركها 1500 CC وسنة الصنع تكون بعد عام 2008، بالإضافة إلى دراسة رفع الدعم عن الأشخاص الذين يملكون عقارات متعددة في ذات المدينة، بحسب ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

القرار الأخير لاقى سخطاً شعبياً واسعاً في ظل الأزمات المعيشية التي تعصف بمناطق سيطرة حكومة دمشق، لا سيما الدخل المحدود للفرد من عمال وموظفين لا تتجاوز رواتبهم الشهرية 100 ألف ليرة سورية و200 ألف، أي ما يعادل 28 دولاراً أميركياً و55 دولاراً، بينما يبلغ سعر جرة الغاز فقط نحو 30 ألف ليرة سورية أي ما يعادل 8 دولارات.

(ل د)