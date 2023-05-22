​​​​​​​سخط شعبي واسع حيال محاولات الجيش العراقي محاصرة مخيم للاجئين

تنديداً بمحاولات الجيش العراقي تطويق مخيم مخمور وتسويره بالأسلاك الشائكة، شهدت مقاطعة قامشلو في شمال وشرق سوريا، فعاليات مختلفة، أكدت في مجملها على وحدة مصير الشعب الكردستاني.

حيث خرج اليوم المئات من أهالي مدينة قامشلو، في مسيرة حاشدة، انطلقت من أمام مركز محمد شيخو للثقافة والفن. شارك فيها المئات من الأهالي بمختلف مكوناتهم، وممثلو حركة المجتمع الديمقراطي، ومؤسسات المجتمع المدني، والأحزاب السياسية، رافعين يافطات كتب عليها "بالهجوم والحصار لن تستطيعوا كسر إرادتنا"، وصور القائد عبد الله أوجلان وأعلام حركة المجتمع الديمقراطي.

ولدى وصول الحشود إلى بلدية الشعب في قامشلو، تحولت المظاهرة، لوقفة احتجاجية، بدأت بالوقوف دقيقة صمت، تحدّث خلالها الإداري في مؤتمر الإسلام الديمقراطي لشمال وشرق سوريا عبد الكريم ساروخان، وأشاد بتضحيات الشعب الكردي، ومقاومتهم محاولات الإبادة، وأوضح قائلاً: "فشلت هجمات جيش الاحتلال التركي على مناطق الدفاع مديا، وأخفقت في النيل من إرادة قوات الدفاع الشعبي، ومن تطبيق سياساته ضد شنكال".

وأشار ساروخان إلى ما تعانيه دولة الاحتلال التركي من تداعيات فشل سياستها التي يتزعمها أردوغان، وأضاف: "حاول خلال الانتخابات فرض هيمنته من جديد وتجديد عهد خلافته الدموية، فالانتخابات ليست مجرد صناديق اقتراع، إنما هي صناديق القضاء على مفهوم الدولة التركية الاحتلالية الفاشية، وها هو في الجولة الأولى لم ينجح، ولن يستطيع في الجولة الثانية أيضاً، فقد انتهى عهد حكم الدكتاتور".

المصير واحد

وأكد ساروخان أن ما يشهده مخيم مخمور اليوم، من محاولة محاصرته وخنقه، هو استمرار لسياسة دولة الاحتلال التركي في إبادة الشعب الكردستاني. وأكد أن وقفتهم اليوم رسالة للحكومة العراقية والحزب الديمقراطي الكردستاني، ودولة الاحتلال التركي، مفادها تبنّي مقاومة قاطني مخيم مخمور وأن المصير واحد.

ودعا ساروخان، الحكومة العراقية إلى التصرف وفق قرارات الأمم المتحدة المتخذة لحماية حقوق اللاجئين، وليس العكس، منوّهاً: "كان عليها حل المشكلة عن طريق الحوار السلمي وليس بالسلاح والعتاد".

وبدورها، أشادت عضوة المبادرة الشعبية لشمال وشرق سوريا، جواهر عثمان، بالمقاومة الشعبية التي يبديها قاطنو مخيم مخمور، والمساندة التي يبديها شعب شمال وشرق سوريا لتلك المقاومة، وأكدت على ضرورة استمرار المقاومة، والوقوف صفاً واحداً في وجه المساعي والمخططات التي تمس كردستان أرضاً وشعباً.

تل براك

كما شجب عبر بيان، مجلس ناحية تل براك في مقاطعة قامشلو، محاولات الجيش العراقي حيال مخيم مخمور.

وقال بيان المجلس الذي قُرئ من قبل الإداري في المجلس، وناس العبد الله: "باسم مجلس ناحية تل براك ومؤسساتها ندين ونستنكر قرار الحكومة العراقية بناء سور فصل عنصري حول معسكر مخمور، رغم رفض الأهالي والوقوف في وجه الاعتداء ومنعهم من تنفيذ قرارهم اللا إنساني، ودعا الحكومة العراقية أن تتخذ الحوار في علاقتها مع الشعوب، خاصة وأن العراق قد عانى كثيراً من الأسلوب العسكري، خلال تاريخه الطويل".

(ك آ/أم)

ANHA