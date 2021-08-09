​​​​​​​سخط شعبي بريف سري كانيه نتيجة ممارسات مرتزقة تركيا بحق الأهالي

وحصلت وكالتنا على مقطع مصور تم تداوله على مواقع الانترنت ، يظهر من خلاله اعتصام العشرات من أهالي قرية الراوية الواقعة غربي المدينة.

وأشارت مصادر مطلعة لوكالتنا بأن أهالي قرية الراوية خرجوا صباح اليوم ليعبروا عن سخطهم نتيجة استمرار جرائم وممارسات المرتزقة وعلى رأسهم مرتزقة" شهداء بدر" التابعة لمرتزقة الحمزات بحقهم.

ويظهر في المقطع المصور، مواطنون يتحدثون عن عمليات التشليح التي يقوم بها المرتزقة بحق الأهالي والاعتداءات المتكررة عليهم.

هذا وأوضح مصدر أخر من قرية المناجير الواقعة شرقي مدينة سري كانيه لمراسلنا أن المرتزقة يفرضون أتاوات على المدنيين ومحاصيلهم الزراعية في القرى الشرقية للمدينة.

(د أ/ٍسـ)

ANHA